Googlebook, il portatile Google con Gemini nel sistema

Con i Googlebook Google prova a rimettere mano all’idea stessa di portatile, spostando il baricentro dal browser all’intelligenza artificiale di Gemini. Il paragone più immediato aiuta a capire il senso dell’operazione: se i Chromebook sono costruiti attorno a Google Chrome, questa nuova famiglia di laptop nasce invece attorno all’assistente. Non un’app in più da aprire quando serve, ma qualcosa che sta dentro il sistema operativo e che dovrebbe farsi trovare nel momento esatto in cui serve.

Il progetto arriva da Mountain View con un presupposto abbastanza netto. Ripensare un sistema operativo partendo da ciò che l’AI permette di fare oggi, invece di aggiungerla a posteriori su un impianto pensato anni fa. È una differenza che sulla carta sembra sottile e che nell’uso quotidiano, almeno nelle intenzioni, dovrebbe pesare parecchio.

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Cosa cambia rispetto a un Chromebook

La distinzione tra Chromebook e Googlebook sta tutta lì, nel punto di partenza. I primi hanno costruito la loro fortuna sulla leggerezza e sulla centralità del browser, con tutto quello che ne consegue in termini di semplicità e di costi contenuti. I secondi spostano l’asse: l’esperienza d’uso viene ripensata attorno alle possibilità dell’intelligenza artificiale, integrata in maniera strutturale e diretta.

Detto in parole povere, il modello di riferimento non è più la scheda del browser da cui passa tutto, ma un assistente che osserva il contesto e prova a essere utile prima ancora che gli venga chiesto qualcosa. Un cambio di prospettiva che, per chi usa il computer soprattutto per scrivere, cercare, organizzare e mettere insieme informazioni, potrebbe valere più di qualsiasi salto di potenza dell’hardware.

Magic Pointer, il cursore che chiama Gemini

Il pezzo più interessante di tutta la faccenda si chiama Magic Pointer ed è, di fatto, un’evoluzione del comune puntatore del mouse. L’idea è semplice quanto efficace: muovendo rapidamente il cursore si richiama Gemini direttamente sul punto dello schermo dove si sta lavorando. Niente finestre da aprire, niente scorciatoie da ricordare, niente passaggi intermedi.

Una volta evocata, l’AI è in grado di interpretare i contenuti a schermo e il contesto in cui si trova, così da proporre opzioni utili in base a quello che sta succedendo in quel momento. E se i suggerimenti automatici non bastano, resta sempre la possibilità di scrivere un prompt sul momento e mettere l’assistente al lavoro su una richiesta precisa.

È un dettaglio che racconta bene la filosofia dietro ai Googlebook. L’assistente non vive in un angolo dello schermo aspettando di essere chiamato, ma segue il punto d’attenzione di chi sta usando il computer. Il cursore, strumento rimasto sostanzialmente identico a se stesso per decenni, diventa così la porta d’ingresso principale verso le funzioni di intelligenza artificiale.

Un sistema operativo pensato attorno all’AI

Il ragionamento di fondo è che l’intelligenza artificiale, per funzionare davvero, debba essere strutturale e non decorativa. Tradotto: non un pulsante aggiunto in un menu, ma una componente che influenza il modo in cui il sistema operativo presenta le informazioni e reagisce alle azioni dell’utente.

Fonte: TecnoAndroid