Google Recorder apre le registrazioni al file manager dei Pixel

Per chi utilizza Google Recorder sui Pixel arriva una novità attesa da tempo, perché le registrazioni diventano finalmente accessibili dal file manager senza passaggi aggiuntivi. Fino a oggi l’app di registrazione vocale di Google teneva i file audio chiusi al proprio interno, e chiunque volesse spostarli altrove doveva ricorrere ogni volta alla condivisione manuale. Un’operazione non complicata, certo, ma ripetuta di continuo finiva per diventare una piccola seccatura quotidiana.

Con l’aggiornamento alla versione 4.2.20260823 lo scenario cambia in modo piuttosto netto. Google ha deciso di aprire l’applicazione al resto del sistema, e lo ha fatto con una soluzione semplice che non richiede interventi particolari da parte degli utenti. La modifica tocca proprio quel limite che molti avevano notato nell’uso di tutti i giorni, cioè l’impossibilità di raggiungere le proprie registrazioni da un’altra app.

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Come funziona il nuovo toggle di Google Recorder

Il cuore della novità è un nuovo interruttore comparso nelle impostazioni dell’app, chiamato “Allow recordings in other apps”, che in italiano si può rendere come “consenti le registrazioni in altre app”. Il suo compito è permettere alle applicazioni di gestione dei file di accedere direttamente ai contenuti salvati in Google Recorder, senza che sia necessario esportarli uno alla volta.

La funzione risulta già attiva su diversi smartphone della famiglia Pixel, tra cui Pixel 9 e Pixel 6a, due modelli che coprono generazioni piuttosto distanti tra loro. Il dettaglio forse più comodo riguarda l’impostazione predefinita, visto che il toggle è abilitato di default. In pratica non serve toccare nulla, perché le registrazioni già presenti compaiono automaticamente in una cartella chiamata Recordings all’interno del file manager.

Chi invece preferisce mantenere i propri audio separati dal resto della memoria del telefono può sempre scegliere di disattivare l’opzione. La possibilità di tornare indietro resta quindi disponibile per chi desidera un maggiore isolamento delle registrazioni rispetto allo storage generale. La direzione intrapresa da Google appare comunque chiara, con un’app che smette di essere un compartimento chiuso e diventa parte integrante del sistema, senza complicare la vita a nessuno.

Cosa fare se l’aggiornamento non è ancora arrivato

Come spesso accade con le novità distribuite da Google, il rilascio potrebbe non raggiungere tutti gli utenti nello stesso momento. Se la nuova versione non è ancora disponibile tramite il Play Store, esiste la possibilità di installare manualmente il file APK dell’aggiornamento, una strada utile per chi non vuole attendere la distribuzione ufficiale sul proprio dispositivo.

Può capitare anche che, dopo aver aggiornato Google Recorder, il nuovo interruttore non compaia subito nelle impostazioni. In questo caso la soluzione indicata è piuttosto semplice, dato che basta svuotare la cache dell’app e forzarne la chiusura per far apparire l’opzione. Si tratta di un intervento rapido che dovrebbe bastare a risolvere il problema nella maggior parte dei casi.

Fonte: TecnoAndroid