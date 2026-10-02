Apple: i colori di HomePad saranno 4, ecco quali

Il nuovo hub per la casa intelligente di Apple, che ormai tutti chiamano HomePad, dovrebbe debuttare il 13 ottobre. Proprio a pochi giorni dal lancio, una nuova indiscrezione svela anche le colorazioni con cui il dispositivo potrebbe arrivare sugli scaffali. Le opzioni sarebbero quattro: Silver, Space Gray, Starlight e Rose Pink. Si tratta di nomi già familiari a chi segue i prodotti della casa di Cupertino, con tre tonalità piuttosto classiche e una variante rosa a completare la gamma.

A diffondere la notizia è stato il leaker pdfu, che nella notte ha pubblicato alcune immagini di quella che sembra la procedura di configurazione iniziale di HomePad. Non è la prima volta che il suo nome compare tra le anticipazioni sul mondo Apple. Di recente aveva già portato alla luce alcune nuove funzioni pensate per iPhone Duo, e secondo le sue informazioni è probabile che parte di quelle novità arrivi anche sull’hub domestico. In un post successivo ha poi aggiunto il dettaglio sulle quattro finiture, offrendo così un quadro più chiaro di come potrebbe presentarsi il prodotto.

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Come la configurazione riconosce il colore di HomePad

Credits: TecnoAndroid

L’aspetto più curioso della scoperta riguarda il modo in cui il sistema gestisce le finiture. Stando a quanto emerge dalle schermate, la procedura di configurazione mostra di default un’immagine di anteprima diversa a seconda del colore del modello in uso. In pratica la schermata dedicata a Photo Face sceglie la propria grafica in base alla tinta che l’hardware comunica al software. Un meccanismo semplice, ma che conferma come le diverse versioni siano già previste all’interno del sistema.

C’è poi un altro elemento interessante. Sempre secondo pdfu, nelle schermate di setup potrebbe comparire anche la scocca del dispositivo, non appena saranno disponibili le relative risorse grafiche. Al momento quindi non tutto è visibile, ma la struttura sembra già pronta ad accogliere le immagini dell’hardware vero e proprio. Questo lascia intendere che, durante la prima accensione, chi acquisterà HomePad potrebbe vedere riprodotto sullo schermo proprio il modello che ha tra le mani, nella colorazione scelta al momento dell’acquisto.

Quadranti personalizzabili e formato quadrato

Le immagini trapelate aggiungono qualche tassello anche sul fronte dell’interfaccia. Come già emerso nelle settimane passate, HomePad offrirà quadranti personalizzabili in stile watchOS, che gli utenti potranno configurare secondo i propri gusti. Uno di questi è proprio Photo Face, il quadrante che appare nelle schermate condivise dal leaker e che mostra come le fotografie possano diventare protagoniste del display.

Le stesse immagini offrono infine uno sguardo sul formato quadrato scelto da Apple per il suo nuovo hub dedicato alla casa smart. Una forma che lo distingue dagli altri dispositivi dell’azienda e che si sposa con l’idea di un pannello pensato per restare sempre in vista, magari appoggiato su un mobile o fissato in un punto strategico dell’abitazione. Tra Silver, Space Gray, Starlight e Rose Pink, le quattro varianti cromatiche indicate da pdfu dovrebbero accompagnare il dispositivo fin dal debutto, previsto per il 13 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid