Rimodulazioni TIM ottobre: fisso +2,99 euro, TIMVISION più cara

Ottobre si presenta come un mese decisamente amaro per chi ha un contratto con TIM. Il calendario porta infatti con sé una lunga serie di rimodulazioni TIM che, tradotte in parole semplici, significano aumenti in bolletta. Non si tratta di sorprese dell’ultimo minuto perché le misure erano state comunicate già da tempo, ma sono così numerose e sparse tra servizi diversi che conviene metterle in fila con un po’ di ordine. Nella lista finiscono la rete fissa, alcuni servizi accessori, la piattaforma di streaming dell’operatore e perfino diversi piani mobili firmati Fastweb.

Linea fissa, ADSL e fattura cartacea: cosa cambia

Il ritocco più consistente riguarda alcune offerte di linea fissa, che salgono di 2,99 euro al mese. La motivazione ufficiale parla di “esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti connessi all’incremento del traffico dati”. L’operatore non ha reso pubblico l’elenco preciso dei piani coinvolti, però i clienti interessati sono stati avvisati nel corso delle settimane passate.

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Stesso importo e stessa giustificazione anche per una parte delle offerte legate a connessioni più datate come l’ADSL. In questo caso esiste però una via d’uscita almeno parziale. Chi lo desidera può chiedere il passaggio a tecnologie più moderne come FTTH o FTTC e ottenere così uno sconto di 1 euro al mese sul canone attuale, il che riduce in parte l’impatto del rincaro.

Tutti gli abbonati alla rete fissa, senza alcuna distinzione, dovranno invece fare i conti con il rialzo della fattura cartacea, che passa da 4,95 a 5,99 euro. Qui TIM tira in ballo anche il tema ambientale e spiega la scelta con “esigenze di carattere economico dovute anche alla necessità di ridurre l’impatto ambientale”.

C’è poi il servizio chi è, che su alcune offerte di rete fissa sale da 3 a 4 euro al mese. La ragione indicata dall’azienda in questo caso sono le “esigenze economiche connesse alla sostenibilità degli investimenti per l’aggiornamento delle piattaforme di commercializzazione”. Anche per questo servizio si tratta quindi di un euro in più da mettere in conto ogni mese.

TIMVISION più cara sia in combo sia da sola

Si passa poi al capitolo streaming. L’abbonamento a TIMVISION abbinato alla linea fissa cresce di un euro al mese e arriva così a quota 13 euro. Trattandosi di un servizio complementare, il cliente può esercitare il diritto di recesso senza penali e scegliere se rinunciare soltanto a TIMVISION oppure all’intera linea fissa.

Nemmeno chi ha sottoscritto la piattaforma come abbonamento indipendente resta fuori dai rincari, che oscillano tra 0,50 e 4 euro al mese in base al piano scelto. L’elenco dei pacchetti coinvolti è piuttosto lungo e comprende TIMVISION Calcio e Sport, TIMVISION con Disney+, le tre varianti TIMVISION Family S, M e L, TIMVISION Gold, TIMVISION Intrattenimento e TIMVISION Intrattenimento Plus. A questi si aggiungono Mondo Intrattenimento, Disney+ Premium e Netflix Premium, che rientrano anch’essi nel provvedimento.

Fonte: TecnoAndroid