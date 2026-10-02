OPPO Enco Buds3 Pro a 29,99€: 54 ore di autonomia su Amazon

Trovare auricolari true wireless che durino davvero tanto senza spendere una fortuna non è così scontato, eppure OPPO Enco Buds3 Pro oggi scende a 29,99€ su Amazon e porta con sé 54 ore di autonomia complessive. Il listino di partenza era 49,99€, quindi si parla di 20€ risparmiati e di un minimo storico che, per una fascia di prezzo così bassa, fa una certa impressione. La colorazione in offerta è la Glaze White, quella più pulita e discreta della gamma.

Il numero che salta subito all’occhio è appunto quello dell’autonomia. Gli auricolari da soli reggono fino a 12 ore di riproduzione musicale continuativa, poi ci pensa la custodia di ricarica a spingere il totale fino a 54 ore. Chi invece passa gran parte del tempo in chiamata deve ridimensionare le aspettative, ma nemmeno troppo: 7 ore con i soli auricolari e 30 ore complessive con la custodia restano cifre solide, soprattutto se si guarda a quanto costa il prodotto. C’è anche la Super Fast Charging, che con dieci minuti attaccati al cavo restituisce fino a 4 ore di ascolto. Comodo quando si esce di corsa e ci si accorge che la batteria è a zero.

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Come suonano e come sono fatti

Dentro ogni auricolare lavora un driver dinamico da 12,4mm con diaframma in titanio e magnete al neodimio N52, con una risposta in frequenza che va da 20 a 20.000 Hz. Il tuning di fabbrica è piuttosto caldo e generoso sui bassi, una scelta che piacerà a chi ascolta molta musica elettronica o pop ma che può risultare un po’ invadente su altri generi. La buona notizia è che si può intervenire. Tramite l’app HeyMelody arriva l’equalizzatore Enco Master a 6 bande, insieme ai preset Bass Boost, Clear Vocals e Original Sound, utili per recuperare quei medi che nella configurazione predefinita restano un po’ indietro.

Sul fronte costruttivo il peso è contenuto, 4,3 grammi per auricolare, e la certificazione IP55 mette al riparo da sudore e spruzzi d’acqua. Quindi via libera per palestra e corsette, senza troppe preoccupazioni. La connettività si affida al Bluetooth 5.4 con collegamento simultaneo a due dispositivi, funzione che torna utile a chi alterna smartphone e computer durante la giornata. Per il gaming esiste una modalità dedicata che abbassa la latenza a 47ms, valore più che accettabile per giocare senza sfasamenti evidenti tra audio e immagine. Manca invece la cancellazione attiva del rumore, riservata alla variante superiore Buds3 Pro+. Non è una sorpresa vista la fascia di prezzo, e comunque l’isolamento passivo garantito dai gommini in silicone fa un lavoro dignitoso nell’uso quotidiano, tra ufficio e mezzi pubblici.

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Lo sconto del 40% su Amazon

Il conto è semplice: da 49,99€ si passa a 29,99€, ovvero uno sconto del 40% che coincide con il prezzo più basso mai raggiunto da questi auricolari. Venti euro in meno su un prodotto che già in partenza si colloca nella fascia economica significa entrare in un territorio dove la concorrenza fatica parecchio, soprattutto considerando le ore di autonomia dichiarate e la possibilità di personalizzare l’equalizzazione.

La promozione è attiva direttamente su Amazon, con disponibilità limitata a questa cifra. Offerte di questo tipo tendono a esaurirsi in fretta oppure a tornare al listino pieno senza troppo preavviso, quindi chi è interessato farebbe bene a non rimandare troppo. La variante coinvolta è quella Glaze White, bianca e con la classica custodia compatta da tasca.

Per chi si muove nel mondo delle cuffie senza fili con un budget sotto i trenta euro, Enco Buds3 Pro mette sul piatto una combinazione difficile da ignorare: batteria abbondante, ricarica rapida, doppia connessione e un peso praticamente irrilevante nell’orecchio. Il compromesso, come detto, riguarda l’assenza dell’ANC, che resta appannaggio dei modelli più costosi del catalogo OPPO.

Fonte: TecnoAndroid