Google Pixel Watch 4 LTE a 399 euro su Amazon: sconto del 27%

Il prezzo di Google Pixel Watch 4 LTE scende a 399 euro su Amazon, con uno sconto del 27% rispetto ai 549 euro di listino. L’offerta riguarda la versione da 45 mm con cassa in alluminio nero opaco e cinturino sportivo nero ossidiana, vale a dire il modello di punta della gamma Google per il 2025, pensato per chi desidera uno smartwatch Android completo sotto ogni aspetto.

Sulla carta la combinazione è di quelle che fino a poco tempo fa sembravano difficili da mettere insieme. Da una parte c’è un Actua 360 Display capace di toccare i 3.000 nit di picco, dall’altra la connettività LTE indipendente e l’assistente Gemini richiamabile con un semplice movimento del polso. Tre elementi che, messi uno accanto all’altro, raccontano bene dove Google ha voluto spingere questa generazione.

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Pixel Watch 4, schermo più luminoso e finalmente riparabile

Il display è senza dubbio la componente che più caratterizza il nuovo orologio. Il pannello LTPO AMOLED da 320 ppi lavora con un refresh rate adattivo da 1 a 60 Hz e offre un Always on Display che può scendere fino a 1 nit di luminosità minima. Il picco arriva invece a 3.000 nit, cioè il 50% in più rispetto al modello precedente. Lo schermo è anche il 10% più ampio ed è protetto da un vetro curvo Corning Gorilla Glass 5.

C’è poi una novità che pesa parecchio nella storia della serie. Per la prima volta Pixel Watch 4 punta sulla riparabilità e permette di sostituire sia la batteria sia il display, un passo concreto verso una maggiore sostenibilità del prodotto.

Sotto la scocca in alluminio di grado aerospaziale, resistente fino a 50 metri grazie alle certificazioni IP68 e 5 ATM, trova posto il nuovo Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2. Al suo fianco lavorano un coprocessore Cortex M55, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Google la descrive come la sua architettura ibrida più avanzata di sempre, con un coprocessore dedicato al machine learning più veloce del 25% e capace di consumare la metà dell’energia. Il sistema operativo è Wear OS 6.0, basato su Android 16.

Quanto all’autonomia, la batteria da 455 mAh assicura fino a 40 ore con lo schermo sempre acceso e arriva a 72 ore in modalità risparmio energetico. La ricarica è rapida, visto che in appena 15 minuti si recupera il 50% della carica.

Chiamate senza telefono, satellite e assistente al polso

La variante LTE in promozione consente di telefonare e mandare messaggi senza avere lo smartphone a portata di mano. Non solo, perché si tratta anche del primo smartwatch al mondo con comunicazioni satellitari di emergenza autonome, una funzione che per il momento è attiva soltanto negli Stati Uniti.

L’integrazione con Gemini passa dal gesto raise to talk, che permette di parlare con l’assistente semplicemente alzando il polso, senza dover pronunciare comandi di attivazione. Chi si allena trova oltre 40 modalità sportive, un GPS a doppia frequenza e un monitoraggio del battito cardiaco multipath migliorato del 40%.

Quanto costa Pixel Watch 4 LTE in offerta

Ricapitolando i numeri della promozione, Google Pixel Watch 4 da 45 mm in versione LTE, nella colorazione nero opaco con cinturino sportivo nero ossidiana, si trova su Amazon a 399 euro invece di 549 euro. Lo sconto del 27% corrisponde a un risparmio netto di 150 euro.

Fonte: TecnoAndroid