Logitech G RS50 per Xbox al minimo storico su Amazon: 338,56 €

Il volante Logitech G RS50 per Xbox arriva al suo prezzo più basso di sempre su Amazon, complice la Festa delle Offerte Prime 2026 che anima il negozio online nelle giornate del 6 e 7 ottobre. Il kit viene proposto a 338,56 € a fronte di un prezzo consigliato di 669 €, una differenza che pesa parecchio quando si parla di periferiche per la simulazione di guida. Per chi aspettava il momento giusto per mettere le mani su un sistema di questo livello, l’occasione è piuttosto concreta.

Il dato che salta all’occhio è proprio quello del prezzo minimo storico, almeno per quanto riguarda questa piattaforma. Non capita spesso di vedere un dispositivo di fascia alta scendere così tanto, e l’offerta rientra tra le promozioni a tempo legate all’evento dedicato agli abbonati. Il periodo è breve, appena due giorni, quindi la finestra per approfittarne resta ridotta.

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Spedizione, reso e condizioni dell’offerta

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con consegna prevista nel giro di pochi giorni. Un dettaglio non da poco per chi preferisce evitare venditori terzi e avere la certezza di tempi rapidi. C’è poi la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 14 giorni dall’acquisto, nel caso in cui il volante non dovesse convincere o non si adattasse alla propria postazione.

Chi non ha ancora un abbonamento può comunque partecipare agli sconti esclusivi. È infatti disponibile la prova gratuita di Amazon Prime per 30 giorni, pensata per chi non ha mai attivato il servizio in passato. In questo modo si accede alle promozioni riservate senza dover sottoscrivere subito un piano a pagamento, e la stessa logica vale per tutte le altre offerte attive in questi giorni.

Le promozioni dell’evento restano valide soltanto il 6 e il 7 ottobre. Superata questa data, il prezzo del volante potrebbe tornare a salire verso il valore di listino, perciò chi è interessato farebbe bene a non rimandare troppo la decisione.

Cosa include il set da corsa Logitech G RS50

Il pacchetto è un vero e proprio set da corsa completo, pensato per offrire un’esperienza di guida realistica. Nella confezione si trovano la base per volante, il mozzo, l’alimentatore, un morsetto da tavolo e i componenti necessari per il montaggio su sedile da corsa. Insomma, tutto il necessario per partire, sia per chi usa una semplice scrivania sia per chi dispone già di un cockpit dedicato.

Un punto interessante riguarda la versatilità della base RS50, compatibile con qualsiasi volante da corsa Logitech G RS o PRO. Significa che il sistema può crescere nel tempo, sostituendo la corona con modelli diversi a seconda delle esigenze o del tipo di gioco. A rendere il cambio ancora più semplice ci pensa lo sgancio rapido integrato, che permette di passare da un volante all’altro in pochi istanti.

Il volante incluso misura 11 pollici ed è rivestito in pelle siliconica ad alte prestazioni, una scelta che punta a garantire una presa solida anche durante le sessioni più lunghe. Non mancano i comandi al volante regolabili, utili per gestire le funzioni principali senza staccare le mani dalla corona.

Fonte: TecnoAndroid