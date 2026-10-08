FRITZ!Box 7690 con WiFi 7 scende a 219,99 euro, ma solo per Prime

Il router WiFi 7 di FRITZ! è al centro di uno degli sconti più interessanti della Festa delle Offerte Prime di Amazon. Il FRITZ!Box 7690 scende infatti del 42% rispetto al prezzo di listino, con una precisazione importante: l’offerta è riservata esclusivamente agli utenti iscritti al servizio Prime. Chi non ha l’abbonamento, almeno per questa volta, resta fuori.

La situazione è nota a molti. In alcune case la rete domestica comincia ad arrancare appena qualcuno avvia uno streaming in 4K mentre un altro familiare è impegnato in una videochiamata. Per uscire da questo imbuto esistono diverse strade, e una delle più dirette è proprio sostituire il vecchio router con un modello più moderno, capace di reggere carichi ben diversi.

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Prezzo e caratteristiche del FRITZ!Box 7690

Sulla carta il dispositivo di FRITZ! ha numeri di tutto rispetto. Supporta il WiFi 7 dual band 4×4 con velocità fino a 7.000 Mbit/s e dispone di una porta WAN da 2,5 Gigabit, sufficiente a sostenere anche le connessioni in fibra più veloci oggi disponibili. A tutto questo si aggiunge una funzione che fa piacere a chi ha già cominciato a riempire la casa di lampadine e sensori intelligenti, visto che il router fa anche da centrale Zigbee per la smart home. Un solo apparecchio, quindi, per gestire connessione e domotica.

Il prezzo di listino è fissato a 379 euro, una cifra che per parecchi utenti risulta decisamente impegnativa. Con lo sconto Prime il FRITZ!Box 7690 si porta invece a 219,99 euro, con la consegna già compresa nel prezzo. Il risparmio è del 42%, ma vale la pena ripeterlo perché è il dettaglio che fa la differenza: possono approfittarne soltanto i clienti Prime.

L’offerta è stata verificata alle 19:49 del 6 ottobre 2026. Come sempre accade in queste occasioni il prezzo potrebbe cambiare nelle ore successive, quindi la cifra indicata va considerata valida fino a eventuali variazioni da parte del venditore.

Perché il WiFi 7 cambia l’uso quotidiano della rete

Il vero motivo per cui questo modello si distingue da tanti altri presenti sul mercato è proprio lo standard WiFi 7. La velocità teorica fa titolo, questo è chiaro, ma nella vita di tutti i giorni contano soprattutto altri due aspetti. Il primo è la capacità di gestire molti dispositivi contemporaneamente, il secondo è una latenza più bassa, cioè quel ritardo che si avverte quando una pagina tarda a caricarsi o un video si blocca sul più bello.

Basta pensare a una famiglia di quattro persone per rendersi conto di quanto sia affollata una rete casalinga. Due smartphone impegnati in streaming, una smart TV accesa, un portatile collegato per lo smart working e magari la console che nel frattempo scarica un aggiornamento corposo. Sono scenari tutt’altro che rari, e con un router datato prima o poi qualcosa finisce per incepparsi.

Fonte: TecnoAndroid