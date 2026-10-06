ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI scende a 399 euro con 30.000 Pa

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI Care Kit scende a 399 euro su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime, un taglio netto rispetto agli 849 euro di listino. Parliamo del modello di punta della nuova famiglia T90, pensato per chi vuole affidare l’intera pulizia di casa a un unico dispositivo che aspira, lava i pavimenti e si occupa perfino della manutenzione della stazione base. Numeri come i 30.000 Pa di potenza aspirante e un sistema di lavaggio potenziato di solito viaggiano su cifre decisamente più alte, ed è proprio questo a rendere la promozione così interessante.

Tecnologia BLAST e lavaggio con acqua calda

Alla base di tutto c’è la tecnologia BLAST, che unisce un motore brushless ad alta coppia a una struttura aerodinamica interna studiata per ottimizzare il passaggio dell’aria. Il risultato sono 16 litri al secondo di flusso e i già citati 30.000 Pa, valori che permettono di raccogliere anche lo sporco più grossolano con una sola passata. A sostenere il lavoro ci pensa una batteria di classe EV Grade, con un’autonomia 1,6 volte superiore agli standard della categoria.

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Per il lavaggio entra in gioco OZMO ROLLER 3.0, un rullo da 27 centimetri più lungo del 50% rispetto a quello montato sul predecessore T80 OMNI. Gira fino a 200 volte al minuto e viene risciacquato con acqua calda in tempo reale mentre il robot è all’opera. C’è poi la spazzola principale ZeroTangle 4.0, che riduce in modo drastico l’aggrovigliamento di capelli e peli, un dettaglio tutt’altro che secondario per le famiglie che vivono con animali domestici.

Navigazione, autonomia e contenuto del Care Kit

L’elenco delle funzioni non finisce qui. La ricarica PowerBoost recupera il 10% della batteria in appena 3 minuti e consente sessioni continue fino a 500 metri quadrati. Per orientarsi DEEBOT T90 PRO OMNI sfrutta la navigazione LiDAR affiancata da sensori Mini ToF e dall’intelligenza artificiale AIVI 3D 4.0, incaricata di riconoscere gli ostacoli lungo il percorso. Il sistema TruEdge 3.0 aggiunge invece un cuscino d’aria esteso di 1,5 centimetri, utile per pulire a filo parete senza mettere a rischio i mobili.

Anche la stazione OMNI è stata progettata per richiedere pochissime attenzioni, tanto da poter restare fino a 90 giorni senza interventi diretti. La versione Care Kit include in più una spazzola a rullo extra, tre filtri antibatterici e una soluzione detergente da 260 ml, così il dispositivo è pronto all’uso fin da subito senza bisogno di altri acquisti nel breve periodo.

Prezzo e sconto su Amazon

Il listino ufficiale di ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI Care Kit è fissato a 849 euro, mentre su Amazon il prezzo attuale è di 399 euro. Lo sconto del 53% si traduce in un risparmio di 450 euro, una cifra che porta questo lavapavimenti di fascia alta su una soglia molto più accessibile rispetto ai mesi scorsi. Per chi aspettava il momento giusto per acquistarlo si tratta di una proposta da valutare. La disponibilità dipende dalle scorte del venditore e, come accade spesso con promozioni di questo genere, le condizioni potrebbero cambiare nel tempo.

Fonte: TecnoAndroid