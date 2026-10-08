Attività fisica in estinzione per il 53%: bastano 15 minuti

Il movimento quotidiano sta diventando una specie rara e non si tratta di una provocazione. Un nuovo rapporto ha classificato i livelli di attività fisica del 53% delle persone come “a rischio” oppure “in pericolo”, prendendo in prestito proprio le etichette usate per gli animali minacciati di estinzione. Il quadro che emerge è quello di una popolazione che passa gran parte del tempo ferma, schiacciata tra stanchezza cronica e lunghe ore trascorse a letto, con alcuni individui che arrivano a restare immobili per l’86% della giornata.

Il movimento come specie in via di estinzione

La scelta delle parole non è casuale. Parlare di movimento in estinzione significa trattare una cosa che dovrebbe essere naturale, come camminare o semplicemente alzarsi dalla sedia, alla stregua di un bene fragile da proteggere. E i numeri danno sostanza alla metafora. Più della metà delle persone prese in esame rientra nelle due categorie peggiori della scala, quelle che in natura farebbero scattare un allarme immediato.

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Il dato che colpisce di più però è un altro. Ci sono persone che trascorrono l’86% della giornata senza muoversi, una quota enorme che lascia spazio a ben poco altro. Non si parla di qualche ora in più davanti a una scrivania ma di uno stile di vita in cui l’immobilità è diventata la regola e lo spostamento l’eccezione.

Sullo sfondo ci sono due fenomeni molto diversi tra loro eppure collegati. Da una parte il burnout, quella condizione di esaurimento che svuota di energie e rende faticoso anche il minimo sforzo. Dall’altra il cosiddetto bed rotting, l’abitudine di restare a letto per ore come forma di recupero o di fuga dalla routine. Due facce della stessa medaglia, verrebbe da dire, perché entrambe finiscono per tenere il corpo fermo molto più a lungo di quanto sarebbe sano.

Quindici minuti che possono cambiare le cose

La parte interessante del rapporto è che la soluzione non richiede imprese eroiche. Bastano appena 15 minuti di attività per invertire la tendenza, un tempo così ridotto da risultare quasi alla portata di chiunque, anche di chi si sente sopraffatto dalla fatica o da giornate troppo piene.

È un messaggio che ribalta un po’ la prospettiva abituale. Spesso l’idea di fare esercizio viene associata a sessioni lunghe in palestra, obiettivi ambiziosi e un impegno costante difficile da mantenere. Qui invece l’accento cade su una dose minima di attività fisica, qualcosa che può trovare posto anche nelle agende più compresse senza stravolgere le abitudini.

Il contrasto tra le cifre è evidente. Da un lato l’86% del tempo trascorso fermi, dall’altro un quarto d’ora che può fare la differenza. Proprio questo squilibrio spiega perché la sedentarietà venga descritta come un problema serio ma non irreversibile. Anche chi rientra nelle fasce più critiche, quelle segnate come a rischio o in pericolo, non è condannato a rimanerci. Il punto di partenza resta comunque quel 53% di persone i cui livelli di movimento sono stati giudicati preoccupanti, una fetta più ampia della metà del campione. Per tutte loro la via d’uscita indicata dal rapporto passa da appena 15 minuti di attività.

Fonte: TecnoAndroid