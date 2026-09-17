Google Pixel 11 Pro al minimo storico su Amazon: -130 euro

Chi teneva d’occhio il prezzo di Google Pixel 11 Pro ha di che sorridere, perché su Amazon lo smartphone è scivolato al suo minimo storico: sconto del 10%, ovvero 130 euro in meno, per una spesa finale di 1.199 euro. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate, il che rende la cifra un po’ più digeribile per chi non ha voglia di scucire tutto in una volta.

Numeri alla mano, parliamo di un top di gamma che non capita spesso di vedere trattato così. Le promozioni su questa fascia tendono a essere brevi e a scadenza rapida, quindi vale la pena dare un’occhiata alla pagina dedicata prima che il prezzo torni a salire. Sul fronte della scheda tecnica, la dotazione è quella che si aspetta da un dispositivo pensato per durare: display curato, hardware recente e una batteria calibrata per reggere la giornata senza troppi compromessi.

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Cosa offre Google Pixel 11 Pro sul piano tecnico

Partiamo dalla scocca. Lo spessore si ferma a 8,4 mm, quindi resta un telefono maneggevole, e c’è la certificazione IP68 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Non è un dettaglio secondario, considerando quanti smartphone finiscono per prendersi una pioggia improvvisa o un tuffo accidentale nel lavandino.

Il pannello frontale è un display LTPO OLED da 6,3 pollici con risoluzione 1280 x 2856 pixel. Il supporto arriva fino a 120 Hz di frequenza di aggiornamento, con tecnologia HDR10+ a completare il quadro. Tradotto in pratica: scorrimenti più morbidi, colori più pieni, contrasti che si notano davvero quando si guarda un video o si gioca. La scelta del formato compatto è interessante, perché tiene sotto controllo le dimensioni complessive senza sacrificare la densità di pixel. Chi trova i telefoni moderni troppo ingombranti dovrebbe apprezzare.

Sotto la superficie lavora il processore Google Tensor G6, costruito con processo produttivo a 3 nm, abbinato a 12 GB di RAM. Una configurazione che punta tanto sulla potenza bruta quanto sull’efficienza, visto che i nanometri in meno significano generalmente consumi più contenuti a parità di lavoro svolto. La memoria a disposizione, poi, consente di tenere aperte molte applicazioni in contemporanea senza che il sistema cominci a chiuderle per fare spazio.

Batteria e fotocamere, i due punti che contano

L’autonomia è affidata a una batteria da 4.850 mAh, una capacità pensata per accompagnare l’utilizzo quotidiano dall’inizio alla fine della giornata. Abbinata alla gestione dinamica della frequenza di aggiornamento tipica dei pannelli LTPO, che abbassano gli Hz quando non servono, il risultato dovrebbe essere una buona tenuta anche con un uso vivace.

Il comparto fotografico vede protagonista una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.7, un valore generoso che aiuta soprattutto quando la luce comincia a mancare. Davanti, per selfie e videochiamate, c’è un sensore da 13 megapixel. La fotografia è storicamente uno dei terreni preferiti della linea Pixel, e anche qui la base hardware sembra pensata per lasciare spazio all’elaborazione software che ha fatto la reputazione della gamma.

Mettendo insieme i pezzi, l’offerta Amazon riguarda un dispositivo che cerca di non lasciare buchi nella dotazione: schermo di qualità, chip di ultima generazione, resistenza certificata e un sensore principale di buon livello. Il prezzo di 1.199 euro resta quello di un flagship, ma con 130 euro in meno rispetto al listino il calcolo cambia sensibilmente. Il minimo storico, per ora, è questo.