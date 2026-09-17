Furti d’auto in Italia: 1.230 veicoli recuperati nel 2026

I furti d’auto restano una piaga tutta italiana, almeno guardando le classifiche europee: l’Italia si conferma il Paese più esposto del continente, davanti a Francia, Regno Unito, Spagna e Germania. C’è però un dato che va nella direzione opposta e vale la pena raccontarlo, perché la tecnologia sta cambiando il finale di molte di queste storie. Nei primi sei mesi del 2026 LoJack ha contribuito al ritrovamento di 1.230 veicoli, per un valore complessivo superiore ai 46 milioni di euro, con una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Numeri che arrivano dal Recovery Pulse H1 2026, il report semestrale firmato da LoJack Italia, una fotografia di un fenomeno diventato tecnologico da entrambe le parti della barricata.

SUV nel mirino e cinque regioni che fanno l’88% dei recuperi

Il dettaglio più eloquente riguarda la tipologia di mezzi. Il 60% dei veicoli recuperati appartiene alla categoria SUV, una quota che continua a salire e che riflette il boom dei furti in questo segmento. Auto grandi, richieste, facili da smontare e da piazzare: finiscono spesso nel mercato nero dei ricambi oppure vengono rivendute all’estero. Tra i marchi più bersagliati nel mondo SUV compaiono Toyota, Peugeot e BMW, mentre allargando lo sguardo a tutte le vetture il podio cambia leggermente e vede Toyota, Fiat e Mercedes-Benz. Anche la geografia dice parecchio. La Campania guida la classifica delle regioni più colpite, seguita da Puglia, Lazio, Lombardia e Piemonte. Cinque regioni che da sole concentrano l’88% dei ritrovamenti complessivi, un dato che racconta quanto il fenomeno sia concentrato in alcune aree ben precise del Paese, tra grandi aree metropolitane e snodi logistici.

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Le prime 24 ore contano più di tutto il resto

Qui c’è forse la lezione più pratica per chi si ritrova senza auto sotto casa. L’83% dei recuperi avviene entro le prime 24 ore dalla denuncia, mentre solo il 14% si conclude oltre le 48 ore. Il tempo medio che passa tra la segnalazione e il ritrovamento effettivo è di appena 10 ore. Tradotto: chiamare subito, senza aspettare il giorno dopo, fa una differenza enorme.

Il motivo è semplice quanto brutale. Più ore passano, più cresce la probabilità che la vettura venga smontata pezzo per pezzo per alimentare il giro dei ricambi, oppure che venga caricata e portata fuori dai confini, con destinazioni tipiche nell’Europa dell’Est e nel Nord Africa. Una volta superata quella soglia, le possibilità di rivedere l’auto crollano.

Ladri elettronici e sicurezza che diventa digitale

Il problema, va detto, non si ferma ai confini italiani. Negli Stati Uniti nel 2024 sono stati registrati circa 851.000 casi, in Brasile si è arrivati a 350.000. Cambia poco la sostanza, cambia moltissimo il metodo. I ladri di oggi lavorano sempre più spesso con strumenti elettronici capaci di aggirare i sistemi di protezione senza lasciare un graffio, niente vetri rotti né serrature forzate. Individuano le vulnerabilità dell’elettronica di bordo e in pochi minuti la macchina non c’è più.

È una trasformazione che, secondo LoJack, obbliga a ripensare da zero il concetto di sicurezza auto. Non più la singola serratura della portiera, ma un ecosistema digitale completo che tiene insieme chiavi elettroniche, centraline e sistemi di localizzazione. Perché se l’attacco arriva dal lato software, difendersi solo con la meccanica serve a poco.

In questo scenario i sistemi di localizzazione satellitare diventano l’ultima rete di protezione, quella che entra in gioco quando tutto il resto ha già fallito. E i dati del primo semestre 2026 mostrano che quella rete, quando la denuncia arriva in fretta, funziona nella grande maggioranza dei casi.