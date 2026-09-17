Fuga di metano a 1.766 metri: la natura reagisce così

Una perforazione in mare profondo finita male nel 2018 ha aperto una fuoriuscita di metano a 1.766 metri sotto la superficie dell’oceano, e quello che è successo dopo ha sorpreso chi si aspettava danni duraturi. Sul fondale, nel punto esatto in cui il gas ha cominciato a risalire, si è formato in tempi rapidissimi un tappeto di organismi che ha funzionato come un vero e proprio filtro naturale. Un “worm bed”, letteralmente un letto di vermi, cresciuto attorno alla falla insieme a una comunità di microbi.

L’incidente non era programmato, e proprio per questo il sito è diventato un laboratorio involontario. Nessuno pianifica di bucare il fondale e liberare gas nelle acque profonde per vedere che cosa succede dopo, per ovvie ragioni etiche e ambientali. Quando però l’errore capita, e capita a quasi due chilometri di profondità, la possibilità di osservare la reazione dell’ecosistema diventa un’occasione difficile da ignorare.

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Come funziona il biofiltro naturale sul fondale

Il meccanismo osservato è quello di un biofiltro animale-microbico, cioè una struttura vivente in cui organismi diversi collaborano, più o meno consapevolmente, per trattenere e trasformare il gas che sale dal sottosuolo. Da una parte i microrganismi, capaci di utilizzare il metano come fonte di energia. Dall’altra i vermi, che con la loro presenza fisica creano l’ambiente adatto perché quei microbi si insedino e proliferino.

Il risultato è un tappeto biologico che si interpone tra la sorgente del gas e la colonna d’acqua sovrastante. Non un filtro meccanico, ovviamente, ma un sistema che intercetta parte del metano prima che questo possa disperdersi verso l’alto. La particolarità, quella che ha lasciato di stucco chi studia questi ambienti, sta nella velocità con cui il tutto si è messo in moto. La perforazione in acque profonde aveva creato una situazione anomala, e la risposta della natura è arrivata molto prima di quanto qualsiasi previsione lasciasse immaginare.

Perché il caso del 2018 continua a interessare

Le profondità marine restano tra gli ambienti meno esplorati del pianeta, e ogni evento di questo tipo aggiunge un tassello alla comprensione di come funzionano davvero. Un conto è teorizzare la capacità di recupero di un fondale a 1.766 metri, un altro è vederla all’opera in un punto preciso, con una causa nota e una data certa.

La fuga di metano provocata dalla trivellazione ha offerto esattamente questo. Un punto di partenza chiaro, un innesco identificato, e la possibilità di seguire nel tempo l’evoluzione di un sistema biologico che si è organizzato da solo. Il fatto che gli organismi coinvolti siano stati vermi e microbi, cioè forme di vita che raramente finiscono sotto i riflettori, aggiunge un elemento curioso alla vicenda.

Va detto che tutto questo non trasforma un incidente in una buona notizia. Le attività di trivellazione sottomarina comportano rischi concreti, e il fatto che in un caso specifico l’ecosistema abbia reagito con una velocità inattesa non è una garanzia che accada sempre, ovunque e con la stessa efficacia. Le condizioni del fondale cambiano parecchio da un punto all’altro dell’oceano, e con esse cambiano anche le comunità biologiche disponibili a intervenire.

Resta il dato di fatto osservato in quel punto del fondale marino: un ecosistema che, di fronte a un’alterazione provocata dall’uomo, ha costruito da sé una barriera vivente attorno alla sorgente del gas. Il worm bed si è formato nel luogo dell’incidente e ha iniziato a lavorare sul metano in uscita, molto più in fretta di quanto chiunque avesse ipotizzato.