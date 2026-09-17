Chiamate spam: i numeri segnalati per le truffe sull’energia

Le chiamate spam arrivano quasi sempre dagli stessi numeri, e questo è un vantaggio per chi vuole difendersi. Molte utenze sono già finite nelle segnalazioni di utenti e istituzioni, così come diversi prefissi internazionali che nascondono truffe telefoniche ben collaudate. Sapere quali sono aiuta a capire, ancor prima di rispondere, che dall’altra parte non c’è nessun ente pubblico.

Il copione più frequente in Italia ruota attorno all’energia. Qualcuno si presenta come incaricato della Regione, di un’agenzia pubblica o di un fantomatico organismo di tutela dei consumatori, promette rimborsi, minaccia rincari e spinge a firmare un nuovo contratto luce e gas. Il tono cambia poco, la sostanza nemmeno.

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I numeri telefonici già segnalati per truffe sull’energia

Il 346 5095540 è stato usato da un finto addetto alla gestione contatori in Toscana, con la scusa di un bonus economico. Il 349 1113073 lavora invece a doppio passaggio: prima una sedicente associazione consumatori parla di un incarico del Comune di Pisa per riallacciare l’utenza, poi subentra una presunta addetta al controllo qualità della Regione Toscana che minaccia aumenti in bolletta. Sulla stessa linea il 340 6107324, che propone tariffe agevolate spacciandosi per gli uffici regionali, e il 347 3824873, dove la telefonata a nome della Regione è finita in insulti verso l’utente che chiedeva chiarimenti.

Un vero e proprio schema seriale arriva da 347 4429070, 347 3138603 e 347 8365192: una consulente regionale contro il caro energia promette un rimborso di circa 130 euro, presentato come un diritto già pagato nelle bollette precedenti. Il 347 7786318 è una robocall con sconti su luce e metano e inesistenti convenzioni regionali, mentre il 340 8154573 inventa un passaggio della fornitura da una rete nazionale a una regionale.

Insistenti anche 347 9596216, 347 3529181 e 342 5969915, che promettono tagli sulle componenti di consumo e trasporto ma si rifiutano di mettere nulla per iscritto. Il 347 1064556 parla di aumenti del 25% per l’importazione di nucleare francese e indica come unica via il passaggio a Energia Verde Italia. Il 347 8834815 si finge polo tecnico della rete elettrica citando un taglio di 28 euro ai contributi governativi, il 349 0856960 tira in ballo un presunto Decreto Salva bolletta per poi girare la chiamata a un commerciale di Energia Sostenibile.

Coppia collaudata quella di 346 2536271 e 331 4542772, con un’operatrice che si spaccia per il comparto tecnico regionale a favore di Servizio Energetico Italiano e la successiva chiamata commerciale di SEI. Il 349 6963054 arriva a definire illegale rifornirsi da aziende con sede fuori regione, il 334 5809632 si inventa un Pannello Regionale per la tutela con penali sui contatori. I recapiti 340 8629717 e 334 3578275 prendono di mira soprattutto gli anziani, con il secondo già recidivo da inizio 2024.

Completano il quadro il 348 2792552 con il finto adeguamento regionale, il 347 3020988 che ruba l’identità del marchio Toscana Energia, il 347 7464122 con campagne a ripetizione su agevolazioni inesistenti, il 347 4703762 che minaccia penali per un falso allineamento contatore e centrale citando E Distribuzione, il 340 8254259 con un inesistente protocollo d’intesa. Segnalati anche 345 5283977, 347 2412893, 345 7185663 e 342 5617258 per molestie telefoniche. Il 347 5275767 cita la legge 130/21 a nome di Energia verde Italia, il 346 8735695 promette sconti sul trasporto per la transizione green, il 347 9140505 conosce l’indirizzo esatto di un immobile dell’utente. Il 347 9893669 promette 91 euro di rimborso minacciando un rincaro del 60%, il 349 2837725 conosce il numero di forniture intestate, il 347 9123385 si presenta come distributore istituzionale toscano e il 340 9798816 impone il passaggio a Italiaverde negando persino di poter chiudere la telefonata.

I prefissi internazionali da cui arrivano le truffe telefoniche

Sul fronte estero comandano il Wangiri e lo smishing. Un solo squillo da +53 Cuba, +216 Tunisia, +255 Tanzania, +370 Lituania, +371 Lettonia, +373 Moldavia, +375 Bielorussia, +381 Serbia, +383 Kosovo e +678 Vanuatu serve solo a far richiamare numerazioni a tariffa maggiorata.

Diverso il caso di +33 Francia, con finti reclutamenti e trading su WhatsApp, +44 Regno Unito con allerte sul conto corrente, +62 Indonesia e +92 Pakistan per il vishing su credenziali bancarie e codici OTP, +91 India con i falsi call center di supporto IT che installano software di controllo remoto. Il +234 Nigeria resta legato allo schema 419 e alle romance scam, il +218 Libia alle offerte di lavoro da remoto, il +27 Sudafrica agli schemi Ponzi, il +263 Zimbabwe alle finte collette di beneficenza, il +880 Bangladesh ai messaggi del finto parente in emergenza. Il +563 Cile compare invece nelle campagne di caller ID spoofing per aggirare i filtri antispam degli operatori.