Fotone record dal lampo gamma più brillante sfida Einstein

Un singolo fotone arrivato dal lampo di raggi gamma più brillante mai osservato sta creando qualche grattacapo alla relatività di Einstein. Quella particella di luce, secondo i modelli, non avrebbe dovuto raggiungere la Terra. Eppure ci è arrivata, ed è questo il punto che rende la faccenda interessante per chi studia i confini della fisica moderna. Non un flusso di dati, non una statistica costruita su migliaia di rilevazioni, ma un evento singolo, isolato, sufficiente a riaprire una discussione che va avanti da decenni.

Vale la pena ricordare cosa sia un lampo di raggi gamma. Si tratta delle esplosioni più energetiche che l’universo sa produrre, fenomeni capaci di liberare in pochi secondi quantità di energia che il Sole non riesce a emettere nell’arco di miliardi di anni. Quando uno di questi eventi risulta il più luminoso mai registrato, ogni fotone che ne proviene diventa materiale prezioso per i ricercatori. E in casi come questo, la sorpresa arriva proprio dai dettagli minuscoli, non dai numeri grandi.

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Perché un fotone può mettere in discussione un secolo di fisica

La teoria della relatività di Albert Einstein poggia su un principio che sembra semplice e invece regge tutta la struttura: nel vuoto la luce viaggia sempre alla stessa velocità, indipendentemente dalla sua energia. Un fotone poco energetico e un fotone estremamente energetico dovrebbero comportarsi allo stesso modo lungo il loro tragitto. Da qui deriva tutto il resto, dalla dilatazione del tempo alla struttura dello spaziotempo.

Alcuni tentativi di unificare la relatività con la meccanica quantistica, però, mettono in gioco l’ipotesi che lo spaziotempo non sia perfettamente liscio ma abbia una sorta di granulosità su scale inimmaginabilmente piccole. Se fosse così, i fotoni più energetici potrebbero subire effetti diversi rispetto a quelli più deboli. Non si parla di differenze visibili in laboratorio, bensì di scarti minimi che diventano misurabili solo dopo un viaggio di distanze enormi, quelle che separano la Terra dai luoghi in cui nascono i lampi di raggi gamma.

Ecco perché una singola particella di luce, arrivata quando i calcoli suggerivano che non ce l’avrebbe fatta, attira tanta attenzione. Un fotone del genere può funzionare come sonda naturale, uno strumento che nessun acceleratore costruito dall’uomo riuscirebbe a replicare.

Un caso isolato che merita cautela

Su vicende di questo tipo la comunità scientifica si muove con prudenza, e per buone ragioni. Un’osservazione singola non ribalta una teoria che ha superato prove sperimentali per oltre un secolo. Le possibilità sul tavolo sono diverse: un errore nella ricostruzione dei dati, un aspetto della fisica del gamma-ray burst non ancora compreso a fondo, oppure meccanismi noti che entrano in gioco in modi inattesi quando le energie diventano estreme.

Il valore di episodi come questo sta altrove. Sta nel fatto che l’universo, ogni tanto, consegna agli scienziati qualcosa che i modelli non prevedevano, e in quel momento la ricerca ha un motivo concreto per tornare sui propri passi. La fisica delle alte energie vive di anomalie come questa, di segnali che sembrano fuori posto e che poi, indagando, portano a raffinare i calcoli oppure ad aprire una strada nuova.

Nel frattempo l’evento resta uno dei più studiati tra quelli catalogati, sia per la sua luminosità fuori scala sia per quella particella di luce che ha completato un viaggio che nessuno le attribuiva. Una sola misurazione, arrivata da una distanza cosmica, capace di riportare al centro del dibattito uno dei pilastri più solidi della scienza contemporanea.