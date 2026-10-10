Google Messaggi prepara i giochi: scacchi, biliardo e Forza 4

Google Messaggi si prepara ad accogliere i giochi direttamente nell’app, con titoli come scacchi, biliardo e Forza 4 pronti a fare compagnia agli utenti tra un messaggio e l’altro. L’applicazione di messaggistica di Big G sta ricevendo novità a ritmo sostenuto. Nelle ultime settimane sono arrivati nuovi temi e sfondi per personalizzare le conversazioni, poi gli sviluppatori hanno sistemato un bug piuttosto fastidioso che faceva partire SMS in modo incontrollato. Le videochiamate sono in lavorazione, ma a quanto pare non rappresentano l’unico cantiere aperto a Mountain View.

A mettere in moto tutto è stata una cattura di schermo condivisa online, che mostrava chiaramente l’integrazione di alcuni giochi all’interno di Google Messaggi. Il progetto sembra avere un nome in codice piuttosto suggestivo, ovvero “Midnight”, e l’analisi dell’ultima versione beta dell’applicazione ha fatto emergere righe di codice decisamente interessanti. La stessa indiscrezione, tra l’altro, parlava anche di altre novità in arrivo nell’ecosistema Google. In Gmail dovrebbe comparire un pulsante “Start with Gemini” capace di prendere in carico un’attività presente nella casella di posta e portarla avanti al posto dell’utente, con la possibilità di seguirne l’avanzamento tramite le voci “View progress” e “Open task”. In Google Foto, invece, sarebbe in preparazione un editor di GIF.

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Scacchi, freccette e Forza 4 dentro la chat

Tornando alla messaggistica, la versione messages.android2026100200RC00.phone.openbetadynamic conferma che il team sta lavorando a una nuova sezione chiamata “Giochi”. E non si tratta di un semplice segnaposto vuoto, perché l’elenco dei titoli è già bello nutrito. Dentro ci sono scacchi, biliardo, freccette, Cup Pong, dama, Crazy 8, pallacanestro, Forza 4 e crucipuzzle. Una selezione variegata, che spazia dai classici da tavolo alle sfide più leggere e veloci.

Chi ha dimestichezza con l’ecosistema Apple avrà già notato una certa somiglianza. Di fatto si tratta di una sorta di GamePigeon per Android, cioè la raccolta di minigiochi che da anni fa la felicità degli utenti di iMessage. Sul fronte dell’originalità Google non sembra quindi brillare particolarmente, visto che l’idea ricalca piuttosto da vicino quella già vista sui dispositivi della Mela. Eppure portare una funzione del genere su Google Messaggi resta una buona notizia per chi usa uno smartphone Android e cercava un modo in più per passare il tempo con amici e parenti senza dover installare app separate.

Tempi e modalità ancora avvolti nel mistero

Purtroppo le informazioni concrete finiscono qui. Il colosso di Mountain View non ha comunicato nulla di ufficiale e dal codice non emergono dettagli su come funzioneranno davvero questi minigiochi. Uno dei dubbi principali riguarda la loro collocazione, perché non è chiaro se le partite potranno essere avviate direttamente all’interno delle conversazioni oppure se saranno confinate in un menu dedicato, separato dalle chat vere e proprie.

C’è poi la questione della modalità multiplayer, che dentro un’app di messaggistica sembrerebbe la scelta più naturale. Sfidare un contatto a scacchi o a Forza 4 mentre si chiacchiera avrebbe senso, ed è proprio quello che rende GamePigeon così apprezzato su iPhone. Al momento però nessuna stringa di codice lo conferma in maniera esplicita, quindi anche su questo punto non ci sono certezze.

Nessuna indicazione nemmeno sulle tempistiche di rilascio. Il progetto Midnight è comparso in una versione beta e non esiste ancora una data, neppure approssimativa, per il suo debutto sulla versione stabile di Google Messaggi. Come spesso accade con le funzioni scovate nel codice, Google potrebbe anche decidere di modificarle profondamente o di abbandonarle prima dell’arrivo ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid