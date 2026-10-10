Pixel Buds Pro 2 e 2a: il firmware 6.144 porta cinque novità

Nella serata di ieri Google non si è limitata a distribuire il consueto aggiornamento mensile di ottobre 2026 per gli smartphone Pixel. Il colosso di Mountain View ha infatti annunciato anche un nuovo e corposo aggiornamento per le Pixel Buds, destinato ai modelli più recenti della famiglia, ovvero le Pixel Buds Pro 2 e le Pixel Buds 2a. Le novità sono parecchie e puntano a rendere decisamente più comodo l’uso quotidiano degli auricolari, con una chicca riservata soltanto alla versione Pro di seconda generazione.

Il pacchetto porta con sé il firmware 6.144, che prende il posto della versione 5.203 rilasciata lo scorso maggio per correggere alcuni bug. Nell’annuncio ufficiale l’azienda parla di funzionalità molto attese e di miglioramenti basati sull’intelligenza artificiale, pensati per migliorare notevolmente l’esperienza di ascolto quotidiana. Che si tratti di un viaggio all’estero, di un tragitto su un treno rumoroso o semplicemente del bisogno di qualche ora di sonno, l’obiettivo dichiarato è accompagnare l’utente in ogni situazione. C’è poi un dettaglio curioso. Il post di Google è stato modificato dopo la pubblicazione: inizialmente tra i dispositivi coinvolti comparivano anche le Pixel Buds Pro di prima generazione, poi rimosse dall’elenco. Con ogni probabilità resteranno quindi ferme alla versione 5.11 del firmware.

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Cosa cambia con la versione 6.144 delle Pixel Buds

Le novità introdotte dal nuovo software sono cinque in tutto. La prima, esclusiva delle Pixel Buds Pro 2, è la cancellazione attiva dinamica del rumore. In pratica gli auricolari regolano da soli l’audio o il livello di cancellazione del rumore in base a come sono posizionati nell’orecchio, così da compensare automaticamente una tenuta non perfetta.

Le altre quattro funzioni arrivano invece su entrambi i modelli. Si parte dalla traduzione in tempo reale migliorata, che lavora insieme all’app Google Traduttore. Il telefono può restare in tasca e basta un tocco sugli auricolari per avviare la traduzione all’istante, sia durante una conversazione con un’altra persona sia sfruttando la modalità di ascolto, utile per capire cosa succede intorno quando si è circondati da una lingua straniera.

Segue la possibilità di modificare le impostazioni audio con la voce grazie ai comandi vocali di Gemini. Senza toccare lo smartphone si può attivare la cancellazione attiva del rumore, intervenire sull’equalizzatore oppure abilitare i controlli touch. Debutta anche il gesto “Tocca per disattivare l’audio”, che permette di spegnere e riaccendere il microfono durante le chiamate con un semplice tocco sugli auricolari. Questa funzione però è disponibile solo in abbinamento agli smartphone Pixel.

Chiude l’elenco la pausa automatica dei contenuti multimediali durante il sonno, che richiede un Pixel Watch. Sfruttando il rilevamento del sonno dell’orologio, il sistema capisce quando l’utente si addormenta e a quel punto gli auricolari interrompono la riproduzione, disattivano i gesti touch e silenziano le notifiche.

Come installare il nuovo firmware sugli auricolari

Il rilascio del firmware 6.144 è già in corso, ma avviene in modo graduale e potrebbero servire alcuni giorni prima che raggiunga tutti i possessori di Pixel Buds Pro 2 e Pixel Buds 2a. Le strade per riceverlo sono due.

La più comoda passa per gli aggiornamenti automatici. L’opzione si trova seguendo il percorso Impostazioni, Dispositivi connessi, Google Pixel Buds Pro, Altre impostazioni e infine Aggiornamento del firmware. Una volta attivata, le cuffie si aggiornano da sole quando sono collegate a un dispositivo Pixel o a un qualsiasi smartphone Android con almeno Android 6.0. Il download richiede circa 10 minuti e l’installazione parte nel momento in cui gli auricolari vengono riposti nella custodia di ricarica.

In alternativa resta l’aggiornamento manuale, pensato per chi tiene disattivati gli aggiornamenti automatici. Quando lo smartphone rileva un nuovo firmware disponibile invia una notifica che permette di avviare la procedura, la quale richiede complessivamente circa 15 minuti.

Fonte: TecnoAndroid