Garmin Enduro 4 è ufficiale: 64 GB di memoria e nuove funzioni

Garmin ha presentato ufficialmente Garmin Enduro 4, la nuova generazione dello smartwatch GPS pensato per chi pratica sport di resistenza, trail running e avventure che durano parecchi giorni. Chi sperava in un cambio radicale resterà un po’ sorpreso, perché rispetto a Enduro 3 l’hardware cambia pochissimo. Dimensioni, display e autonomia restano praticamente gli stessi. Il vero passo avanti si trova nella memoria interna raddoppiata e soprattutto in una serie di funzioni software dedicate ad allenamento, navigazione e attività che si sviluppano su più giornate.

Hardware quasi identico ma con il doppio della memoria

Basta uno sguardo alla scheda tecnica per accorgersi della continuità con il passato. Garmin Enduro 4 conserva la stessa cassa da 51 x 51 x 15,7 mm del modello precedente, con display touchscreen MIP transflettivo da 1,4 pollici e risoluzione di 280 x 280 pixel. Non cambiano nemmeno il vetro Power Sapphire, la lunetta in titanio, la cassa in polimero rinforzato con fibra e l’impermeabilità fino a 10 ATM.

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Sul fronte dell’autonomia i numeri sono gli stessi di prima. In modalità smartwatch si parla di 36 giorni, che diventano 90 sfruttando la ricarica solare. Con il GPS a lunga durata l’orologio arriva a circa 120 ore, fino a 320 se il sole fa la sua parte. Alla massima precisione GPS si scende invece a 60 ore, 90 con la ricarica solare, mentre in risparmio energetico si toccano i 92 giorni, con autonomia addirittura illimitata grazie al pannello solare.

La differenza hardware più concreta riguarda la memoria interna, che passa dai 32 GB di Enduro 3 ai 64 GB del nuovo arrivato. Uno spazio extra che torna comodo per tenere sull’orologio mappe, musica e altri contenuti, soprattutto quando lo smartphone resta a casa. Cambia anche il cinturino, che abbandona il nylon ultraleggero in favore di un nuovo modello in tessuto ComfortFit. Il peso complessivo sale così a 66 grammi contro i 63 della generazione precedente, mentre senza cinturino entrambi si fermano a 57 grammi.

Le novità software, da Garmin Epic alle mappe TopoActive

Il cuore del nuovo modello sta tutto nel software. Garmin ha introdotto gli allenamenti con ritmo corretto in base alla pendenza, utili a mantenere lo sforzo previsto anche quando il tracciato alterna salite e discese. Migliora anche la navigazione grazie a un nuovo motore per le mappe TopoActive, che secondo l’azienda garantisce una gestione più fluida. La nuova visualizzazione prospettica dovrebbe poi aiutare a capire meglio cosa aspetta l’utente lungo il percorso.

Arrivano inoltre le nuove metriche Stamina e la possibilità di indicare il peso dello zaino durante corsa, escursionismo e camminata, così che il carico aggiuntivo venga considerato nel rilevamento dell’allenamento. La funzione più rilevante però è Garmin Epic, uno strumento che raccoglie in un’unica esperienza i dati delle attività che durano più giorni. Niente più avvii e interruzioni quotidiane da gestire a mano, dato che il sistema riunisce i dati su salute e prestazioni e permette di analizzare l’andamento complessivo direttamente da Garmin Connect. Restano gli oltre 100 profili sportivi, ai quali si aggiungono nuove funzioni per il canottaggio indoor e strumenti più completi per le attività multisport. Debuttano anche i percorsi round trip dinamici, che generano in autonomia un nuovo tragitto della stessa durata se l’utente decide di deviare da quello impostato. A completare il quadro ci sono il GPS multibanda con SatIQ, altimetro, barometro, bussola, sensore per la frequenza cardiaca, Pulse Ox, sensore della temperatura cutanea e torcia LED integrata, lo stesso pacchetto completo già apprezzato su Enduro 3.

Prezzo e disponibilità in Italia

Nel complesso Garmin Enduro 4 si presenta più come un’evoluzione del predecessore che come un prodotto riprogettato da zero. Struttura, schermo e autonomia non cambiano, mentre il salto più evidente riguarda software e memoria. Per chi possiede già un Enduro 3 l’aggiornamento potrebbe quindi non risultare particolarmente conveniente, a meno di avere davvero bisogno delle nuove funzioni. Per tutti gli altri il nuovo smartwatch è disponibile in Italia al prezzo di 899,99 euro. Le vendite partiranno dal 9 ottobre direttamente sul sito ufficiale di Garmin.

Fonte: TecnoAndroid