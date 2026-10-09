Instagram prepara la sola lettura: profili visitati senza tracce

Su Instagram potrebbe arrivare una modalità di sola lettura pensata per curiosare tra i profili altrui senza lasciare alcuna traccia del proprio passaggio. L’idea risponde a un desiderio piuttosto diffuso, quello di dare un’occhiata alla vita degli altri senza che gli interessati se ne accorgano. La piattaforma, a dire il vero, ha già mosso qualche passo in questa direzione con l’anteprima delle storie inclusa in Instagram Plus, che però offre questa possibilità solo in parte. La novità su cui si starebbe ragionando internamente andrebbe molto più in là, e proprio per questo solleva più di un dubbio.

Come funzionerebbe la modalità spettatore

A portare alla luce la funzione è stato Alessandro Paluzzi, leaker ed esperto di reverse engineering, che il 3 ottobre 2026 ha condiviso su X alcune immagini dello strumento in lavorazione. Il nome scelto lascia poco spazio all’immaginazione. Una volta attivata la modalità di sola lettura, l’utente potrebbe navigare all’interno di un profilo senza la possibilità di mettere like, scrivere commenti, inviare messaggi, seguire l’account o aprire le storie. Tutte le interazioni verrebbero di fatto bloccate.

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In pratica si tratterebbe di un modo per muoversi tra i profili nei panni di semplici spettatori. Niente più paura di sfiorare per sbaglio il cuoricino sotto una vecchia foto, magari pubblicata anni prima, e nessun segnale che riveli di aver guardato un contenuto. Chi visita resterebbe completamente invisibile, almeno nelle intenzioni di chi ha progettato la funzione.

Dalle schermate diffuse, l’opzione sembrerebbe destinata agli abbonati di Instagram Plus, quindi come vantaggio aggiuntivo riservato a chi paga. Su questo punto, però, non esistono conferme ufficiali. Le immagini mostrano una funzione in fase di sviluppo e niente di più, perciò ogni dettaglio va preso con la dovuta cautela.

Un’arma a doppio taglio per la privacy

Il nodo vero della questione riguarda le possibili conseguenze, che non sarebbero affatto tutte positive. Una modalità capace di cancellare qualsiasi segnale della visita rischierebbe di trasformarsi in uno strumento molto comodo anche, e forse soprattutto, per chi ha cattive intenzioni. Il riferimento è a chi vuole tenere sotto controllo qualcuno senza farsi notare, con scopi che non sempre sono innocui.

Il ragionamento è piuttosto semplice. Per chi utilizzerebbe la funzione in modo onesto i vantaggi appaiono scarsi, poco più di una comodità. Per un malintenzionato, invece, poter osservare un profilo senza alcun rischio di essere scoperto rappresenterebbe un aiuto estremamente utile. Viene quindi spontaneo chiedersi se valga davvero la pena mettere a disposizione di queste persone uno strumento del genere, considerando quanto poco offrirebbe agli altri utenti. È proprio questo squilibrio a far discutere. Da una parte una piccola agevolazione per i curiosi, dall’altra un potenziale strumento di controllo che potrebbe ritorcersi contro chi viene osservato, senza che quest’ultimo abbia modo di saperlo o difendersi.

Per ora solo un esperimento interno

Il quadro, comunque, va ridimensionato. Un portavoce di Instagram ha precisato che la funzione è al momento soltanto un’esplorazione interna e che non è in corso alcun test esterno con gli utenti. Detto in altre parole, la modalità di sola lettura potrebbe anche non vedere mai la luce.

Del resto capita spesso che le piattaforme provino nuove idee dietro le quinte per poi abbandonarle senza troppi clamori, e questa potrebbe benissimo finire nello stesso cassetto. L’interesse però rimane, perché il solo fatto che Instagram stia valutando una funzione tutt’altro che innocua dice qualcosa sulla direzione che l’azienda sta esplorando per arricchire l’abbonamento Instagram Plus, dove l’anteprima delle storie rappresenta già oggi un primo assaggio di navigazione discreta.

Fonte: TecnoAndroid