WhatsApp, il lettore video si rifà il look con il Liquid Glass

WhatsApp continua a estendere il design Liquid Glass alla propria interfaccia e questa volta il turno è del lettore video. Il nuovo stile traslucido, che richiama il linguaggio visivo introdotto da Apple con iOS 26, approda così anche in una delle poche sezioni dell’app che fino a oggi erano rimaste legate all’aspetto precedente. Un passo in più verso un’esperienza visiva uniforme, per quanto il cammino non sia stato affatto breve.

Per capire il contesto conviene fare qualche passo indietro. I primi test del restyling risalgono a ottobre 2025, ma il debutto ufficiale è arrivato soltanto a maggio 2026, dopo mesi in cui la nuova grafica era visibile solo a una cerchia molto ristretta di persone. Tempi lunghi, insomma, che raccontano bene la prudenza con cui l’azienda sta gestendo questo cambiamento.

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WhatsApp: un rilascio lento e distribuito a tappe

Nemmeno il lancio ufficiale ha chiuso la questione. Il redesign non ha ancora raggiunto tutti e molti utenti continuano a segnalare di trovarsi davanti alla vecchia interfaccia sui propri dispositivi. Una situazione piuttosto comune quando si parla di WhatsApp, che tende a distribuire le novità in modo graduale e senza troppa fretta.

Nel frattempo Meta non si è fermata. Nei mesi successivi al rilascio la nuova veste grafica ha iniziato ad arrivare anche sull’app per iPad a giugno e su quella per Mac a luglio. Parallelamente l’applicazione ha continuato ad aggiornare, un pezzo alla volta, diverse parti dell’interfaccia di iPhone, con un lavoro di rifinitura che procede per piccoli interventi più che per grandi stravolgimenti.

Il lettore video rientra proprio in questa logica. Lo sviluppo della novità era emerso già ad agosto e la distribuzione vera e propria è partita in questi giorni, con il consueto approccio progressivo che caratterizza ormai ogni aggiornamento estetico dell’app di messaggistica.

Cosa cambia nel lettore video di WhatsApp

La modifica più evidente riguarda la barra di avanzamento, che adotta lo stesso aspetto traslucido simile al vetro già presente in altre aree dell’app. L’elemento si presenta come una sorta di componente fluttuante nella parte alta dello schermo, con uno sfondo semitrasparente e angoli arrotondati che lo fanno sembrare quasi sospeso sopra il contenuto in riproduzione.

Il comportamento cambia in base al tema scelto. In modalità chiara lo sfondo diventa bianco con il tipico effetto vetro, mentre in modalità scura assume tonalità scure, così da restare sempre armonioso con il resto dell’interfaccia. Non si tratta però dell’unico ritocco, perché WhatsApp sta rinnovando anche la barra dei controlli posizionata nella parte inferiore dello schermo. Il risultato è un’interfaccia più immersiva e coerente con il linguaggio Liquid Glass portato da Apple a partire da iOS 26.

Per chi ha già ricevuto il nuovo look, il lettore video era una delle ultime porzioni dell’app che non avevano ancora abbracciato lo stile Liquid Glass. Con questo aggiornamento il quadro si fa quindi quasi completo, almeno per quella parte di utenti che ha già visto arrivare il restyling sul proprio smartphone.

Come accade spesso con le novità di WhatsApp, e in particolare con l’introduzione progressiva di Liquid Glass, il lettore video aggiornato potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti.

Fonte: TecnoAndroid