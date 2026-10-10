Audi Q7 e A6 allroad: debutto in Toscana con look più muscoloso

Audi rinnova due modelli simbolo della sua gamma e lo fa senza stravolgerne il carattere. La nuova Audi Q7 e la nuova Audi A6 allroad si presentano con un look più muscoloso, conservando quell’equilibrio tra eleganza e versatilità che le ha rese punti di riferimento nel segmento all terrain premium. La grande station wagon e la sorella maggiore a ruote alte puntano ancora sull’affidabilità nei lunghi viaggi, e grazie alla trazione integrale permanente quattro e alle sospensioni pneumatiche adattive possono affrontare una gita fuori porta su percorsi poco convenzionali senza perdere nulla nell’uso urbano di tutti i giorni.

Da quasi 30 anni il marchio tedesco tiene insieme raffinatezza, comfort e spirito d’esplorazione con le tecnologie più avanzate. Le due vetture hanno anime diverse ma un’identità comune, e proprio questa doppia natura permette a entrambe di adattarsi a esigenze molto differenti tra loro.

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Il debutto italiano tra le colline toscane

Credits: TecnoAndroid

Per la presentazione nazionale la Casa di Ingolstadt ha scelto Borgo Corsignano, nel cuore del Casentino in Toscana. Un contesto naturale che ha permesso a Q7 e A6 allroad di mettere in primo piano la loro vocazione fuoristrada, lo stesso principio che ha accompagnato la crescita di Audi in un segmento in continua espansione. All’evento erano presenti partner e clienti del marchio insieme a diversi volti noti, tra cui le attrici Laura Chiatti e Alessandra Mastronardi, la designer Michela Bruni Reichlin, Raffaello Napoleone di Pitti Immagine, Renzo Cotarella, direttore di Marchesi Antinori, e l’avvocato d’affari Antonello Lupo.

In un momento in cui il settore automobilistico sta cambiando pelle, il costruttore dei Quattro anelli ha deciso di restare fedele alla propria filosofia, evitando di snaturare due modelli considerati veri capolavori della gamma. Audi Q7, da tempo un riferimento nel mondo dei SUV, mantiene dimensioni importanti, un abitacolo spazioso e una dotazione tecnologica ricca. Tra gli aspetti più interessanti c’è proprio l’ampiezza degli interni, capace di ospitare fino a 7 passeggeri senza particolari sacrifici. Non mancano poi i sistemi avanzati di assistenza alla guida, pensati per supportare chi sta al volante nelle diverse situazioni di traffico.

Un look più deciso e la stessa filosofia

La nuova A6 allroad non invecchia ma cambia nella direzione di una maggiore riconoscibilità. La silhouette appare imponente e robusta, in perfetta sintonia con la trazione integrale quattro, da sempre uno dei punti di forza del marchio. Restano anche le sospensioni pneumatiche adattive, che modificano il comportamento dell’assetto in base alle condizioni di guida e rendono la station wagon a proprio agio tanto in città quanto lontano dall’asfalto.

Le due vetture condividono un approccio comune, anche se per ora la casa tedesca ha preferito non diffondere dettagli sulle schede tecniche. L’intenzione è stuzzicare una clientela esigente, con la promessa di trasformare ogni spostamento in un’esperienza senza compromessi. La Audi Q7 perfeziona così l’idea di SUV premium orientato al massimo comfort di viaggio, mentre la Audi A6 allroad porta avanti una strategia commerciale che da ventisette anni si dimostra vincente in un mercato dell’auto sempre più competitivo.

Fonte: TecnoAndroid