Threads Gems: l’algoritmo premia le conversazioni con badge viola

Negli Stati Uniti Meta ha avviato su Threads una fase di test chiamata Gems, un sistema di badge pensato per dare visibilità ai post e alle risposte che riescono davvero ad accendere una conversazione. Il principio è piuttosto semplice e punta a valorizzare chi porta idee originali e punti di vista nuovi, insieme a quegli scambi che fanno crescere una discussione invece di lasciarla morire dopo un paio di commenti.

Questa settimana l’azienda ha pubblicato un documento intitolato “About Gems on Threads” in cui spiega come funziona la sperimentazione. Un Threads Gem comparirà sui post pubblici e sulle risposte che hanno avviato o portato avanti conversazioni particolarmente riuscite. A distribuire questi riconoscimenti di colore viola non sarà una persona in carne e ossa ma un sistema automatico integrato direttamente nell’app, quindi in pratica sarà l’algoritmo della piattaforma a decidere chi merita il premio.

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Come vengono assegnati i Gems su Threads

Il primo dettaglio che salta all’occhio riguarda il criterio di fondo. I Gems vengono attribuiti in base al livello della conversazione e non al numero di follower di un profilo. Anche un account piccolo, insomma, può ottenere il badge se il suo contributo ha davvero smosso qualcosa. Meta indica alcuni fattori precisi su cui si basa la valutazione. C’è innanzitutto la prospettiva, perché un commento capace di offrire una lettura fresca, o magari decisamente controcorrente, può diventare il motivo giusto per ricevere il riconoscimento. Poi entra in gioco l’originalità, altro elemento centrale nella scelta.

Conta parecchio anche il livello della discussione, che sembra essere la vera asticella di tutto il meccanismo. Se un post o una risposta favorisce un autentico botta e risposta tra gli utenti e fa avanzare il thread, allora potrebbe guadagnarsi il badge. Non tutto però rientra nel perimetro dei Gems. Secondo il documento sono idonei solo i contenuti di chi ha già pubblicato su Threads e risponde direttamente al post originale. Le risposte date a un’altra risposta restano escluse. Chi ottiene il badge lo vedrà comparire pubblicamente, sotto gli occhi di tutti, e riceverà anche una notifica dedicata.

Il concetto ricorda da vicino quello dei forum. Su Reddit, per esempio, esistono riconoscimenti simili chiamati Awards, con una differenza sostanziale. Lì sono le persone ad assegnarli, mentre su Threads il compito passa interamente al software.

Ghost post e Dear Algo, le altre novità della piattaforma

I Gems arrivano dopo un paio di aggiornamenti che hanno già fatto discutere. Uno di questi sono i ghost post, cioè i post a scomparsa, che gli utenti possono impostare in modo che spariscano dopo 24 ore. Secondo Threads questa funzione nasce per condividere pensieri e opinioni a caldo, così da poter dire la propria senza la pressione di un contenuto permanente o perfettamente rifinito. Visto che restano attivi sulla piattaforma per un certo periodo, anche gli altri possono rispondere, e in quel caso tutte le risposte finiscono nei messaggi diretti dell’autore.

All’inizio dell’anno era arrivato invece Dear Algo, un sistema che mette gli utenti al posto di guida dell’algoritmo per i contenuti che desiderano vedere più spesso. Attraverso una semplice richiesta è possibile orientare ciò che compare nel proprio feed di Threads per un massimo di tre giorni. Queste richieste, tra l’altro, possono essere condivise con altre persone, così da far circolare le stesse atmosfere anche nei feed altrui.

Fonte: TecnoAndroid