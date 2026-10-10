Warhammer Blood Bowl gratis per chi possiede Blood Bowl 3

Warhammer Blood Bowl è pronto a prendere il posto di Blood Bowl 3 e lo farà già nel corso di quest’anno. Il noto adattamento videoludico del gioco da tavolo creato da Games Workshop sta attraversando una fase di profondo rinnovamento, e la nuova versione del titolo sportivo e strategico si trova attualmente in beta. A pubblicarla è Slitherine, subentrata al precedente editore Focus Home Interactive, che ha deciso di sostituire in modo definitivo il capitolo attuale con questa nuova incarnazione.

Per chi teme di dover mettere mano al portafoglio arriva una notizia che toglie parecchi pensieri. Il publisher ha infatti confermato che tutti i possessori di Blood Bowl 3 riceveranno Warhammer Blood Bowl gratis, senza alcun costo aggiuntivo. Una scelta pensata soprattutto per tranquillizzare la community, che da tempo si interrogava sulle sorti del gioco e dei propri investimenti. Chi invece ha voglia di mettere le mani sulle novità prima di tutti può già candidarsi alla beta premendo il pulsante “Richiedi l’accesso” presente sulla pagina Steam del gioco.

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Che fine fanno la Warpstone e i contenuti già acquistati

Il passaggio al nuovo capitolo ha comunque sollevato più di un dubbio tra gli appassionati. La preoccupazione principale riguardava la Warpstone, cioè la valuta interna al gioco utilizzata per sbloccare elementi estetici e nuove squadre. In molti si chiedevano se fosse il caso di spendere tutti i crediti accumulati prima che Blood Bowl 3 venisse disattivato, così da non perdere nulla nel trasloco verso il nuovo titolo.

A sciogliere ogni incertezza ci ha pensato un rappresentante di Slitherine, che ha spiegato come i due giochi condivideranno lo stesso profilo utente. Le sue parole sono state piuttosto chiare: “I giocatori utilizzeranno lo stesso account BB su entrambi i giochi, quindi otterranno all’istante in WH BB tutti i cosmetici, le Warpstone e le squadre acquistate in BB3”. Praticamente non ci sarà alcuna corsa a svuotare il proprio saldo, dato che valuta, personalizzazioni estetiche e formazioni comprate finora verranno trasferite automaticamente nel nuovo Warhammer Blood Bowl.

Per chi ha speso tempo e denaro nel capitolo precedente si tratta di una garanzia importante. Gli acquisti passati restano al sicuro e non serve alcuna procedura particolare per ritrovarli, basta accedere con lo stesso account per avere tutto a disposizione fin dal primo avvio.

Squadre e modello economico, i nodi ancora aperti

Se la conservazione della Warpstone mette al riparo quanto già acquistato, sul fronte della gestione dei roster le cose sono meno definite. Slitherine sta infatti valutando alcune modifiche strutturali al sistema. La valuta virtuale continuerà a essere impiegata per comprare elementi cosmetici, mentre il metodo con cui verranno sbloccate le compagini sportive è ancora in fase di studio.

Il portavoce del publisher ha ammesso apertamente che lo studio sta ancora riflettendo su come integrare le nuove squadre all’interno del gioco. Non è quindi escluso un ritorno al modello già visto in Blood Bowl 2, dove le formazioni aggiuntive arrivavano sotto forma di DLC dedicati, acquistabili separatamente. Al momento però non c’è nessuna decisione ufficiale e l’ipotesi rimane soltanto una delle strade sul tavolo. Tra i dati condivisi su Blood Bowl 3 ce n’è poi uno che racconta bene le abitudini dei giocatori. Nelle Eternal Leagues, una quota compresa tra il 70 e l’80% delle partite è stata disputata in solitaria.

Fonte: TecnoAndroid