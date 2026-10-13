Kia Seltos full hybrid: prima Kia con eAWD, poi arriva il GPL

Al Salone di Parigi, tra le novità a ruote alte più interessanti dell’intera kermesse francese, ha debuttato la nuova Kia Seltos. Il SUV di segmento C arriva in versione full hybrid e dal 2 novembre 2026 sarà commercializzato anche con alimentazione a GPL e motore 1.6 T GDi. Più avanti nella gamma entrerà anche una variante Tri Fuel. L’obiettivo del marchio, che fa parte della famiglia Hyundai, è offrire una scelta di motorizzazioni davvero ampia e abbinarla a un look accattivante e a tecnologie all’avanguardia. La gamma elettrificata della casa coreana continua a crescere, spinta anche dalle recenti proposte GT come EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT, e adesso si prepara ad accogliere una nuova protagonista.

Si tratta della seconda serie di Seltos, che arriva dopo il successo della prima generazione con un design moderno pensato per garantire grande versatilità su qualsiasi superficie. C’è poi un primato tecnico. La Seltos full hybrid è infatti il primo modello Kia a montare il sistema di trazione integrale eAWD, che assicura una distribuzione della coppia molto precisa, una trazione eccellente e una stabilità superiore.

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Prezzi, consegne e la novità a GPL

Credits: TecnoAndroid

Chi cerca una Kia dalla personalità forte può già spaziare tra Sportage e Niro, sempre ibride e con tecnologie adatte a ogni esigenza di mobilità. Kia Seltos si aggiunge come alternativa di qualità. La versione full hybrid è già ordinabile con un prezzo di listino che parte da 35mila euro e le prime consegne sono previste a partire dalla seconda metà di novembre.

Dal 2 novembre 2026 il SUV sarà disponibile anche con il motore 1.6 T GDi da 180 CV alimentato a GPL, abbinato al cambio manuale oppure all’automatico a doppia frizione DCT. Una configurazione studiata per mettere insieme prestazioni, prezzi contenuti e sostenibilità. In seguito arriverà la variante Tri Fuel, pensata per ottimizzare i consumi e ridurre nel complesso i costi di utilizzo. È un segnale chiaro della volontà del costruttore di proporre auto accessibili e vicine alle necessità di una clientela sempre più messa alle strette dal prezzo dei carburanti.

Dimensioni e motorizzazioni di Kia Seltos

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Le misure della nuova Kia Seltos la collocano in pieno territorio da SUV compatto. La lunghezza è di 4.430 mm, la larghezza di 1.830 mm e l’altezza di 1.600 mm, con un passo di 2.690 mm. Il bagagliaio offre una capacità minima di 483 litri, un valore interessante per chi viaggia spesso con la famiglia o ha bisogno di spazio per i bagagli.

Sotto il cofano la versione full hybrid a trazione anteriore utilizza un motore 1.6 GDi a benzina affiancato da un’unità elettrica, per una potenza complessiva di 154 CV. La variante a trazione integrale eAWD combina invece il motore termico con due unità elettriche, una sull’asse anteriore e una su quello posteriore, e arriva così a sviluppare 178 CV.

La versione a GPL è stata realizzata appositamente per il mercato italiano. Il powertrain si basa sul 1.6 T GDi da 180 CV, sempre con la possibilità di scegliere tra cambio manuale e automatico DCT. Grazie alla collaborazione con Westport Fuel Systems è prevista anche la versione Tri Fuel, che punta a unire i vantaggi della tecnologia ibrida a quelli del gas di petrolio liquefatto per garantire un’autonomia particolarmente elevata.

Fonte: TecnoAndroid