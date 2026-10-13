Pro Evolution Soccer 6 torna gratis nel browser, senza console

Rimettere le mani su Pro Evolution Soccer 6 oggi è possibile senza tirare fuori dalla soffitta nessuna console e senza spendere un euro. Una versione indipendente del celebre titolo di Konami è stata adattata per girare direttamente nel browser, e così uno dei capitoli più ricordati della saga calcistica torna giocabile online a quasi vent’anni dalla sua uscita. Non serve installare nulla sul computer e non serve nemmeno collegare una PlayStation alla televisione, perché tutto parte da una semplice pagina web.

Per chi ha passato pomeriggi interi a sfidare gli amici sul divano, il nome PES 6 ha un peso particolare. È uno di quei giochi che molti ricordano ancora oggi con affetto, e la possibilità di ritrovarlo a portata di clic, gratuitamente e senza passaggi complicati, rende l’operazione nostalgia piuttosto semplice anche per chi non ha alcuna dimestichezza con emulatori e configurazioni tecniche.

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Dalla PSP al browser, come nasce PES 6 Web Online

Il progetto prende come base l’edizione PSP di PES 6, cioè quella uscita a suo tempo per la console portatile di Sony. Questa versione è stata ricompilata utilizzando WebAssembly, la tecnologia che in questo caso permette al gioco di funzionare all’interno di una normale finestra del browser. Detto in parole povere, il titolo è stato riadattato in modo da poter essere avviato senza dover passare dall’hardware originale.

La parte più comoda riguarda l’accesso. Non bisogna creare un account e non c’è un’installazione tradizionale da portare a termine. Si apre la pagina di PES 6 Web Online, si avvia il caricamento e si attende che il gioco sia pronto. Chi preferisce avere tutto in locale può comunque scaricare l’intero pacchetto di dati necessari, che occupa circa 300 MB, una dimensione tutto sommato contenuta per un titolo calcistico completo.

Il fatto che non ci sia nessuna registrazione da completare abbassa parecchio la soglia d’ingresso. Basta un collegamento a internet e un browser aggiornato per ritrovarsi in pochi istanti davanti ai menu del vecchio Pro Evolution Soccer, con la stessa atmosfera che tanti giocatori ricordano dai tempi della PSP.

Comandi, salvataggi e partite online con gli altri utenti

Sul fronte dei controlli la flessibilità è notevole. Per giocare a PES 6 dal browser è sufficiente la classica tastiera, ma il gioco riconosce anche i controller collegati via USB o via Bluetooth, una soluzione decisamente più vicina all’esperienza originale per chi ha ancora nelle dita la memoria dei vecchi pad. Non finisce qui, perché è previsto anche il supporto ai comandi touch, e questo significa che il titolo di Konami può essere avviato pure da smartphone, trasformando il telefono in una piccola console tascabile.

Anche la gestione dei progressi è stata pensata con attenzione. Il browser conserva i salvataggi, quindi non si riparte da zero ogni volta che si chiude la pagina. In più è possibile importare gli option file e le cartelle PSP/SAVEDATA, un dettaglio che farà piacere a chi conserva ancora i propri dati della versione portatile o desidera caricare rose e impostazioni personalizzate.

C’è infine spazio anche per il lato sociale del calcio virtuale. Questa edizione web di Pro Evolution Soccer 6 include una modalità multigiocatore che consente di sfidarsi all’interno di stanze create direttamente dagli utenti, così da poter organizzare partite con altri appassionati collegati online.

Fonte: TecnoAndroid