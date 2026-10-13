Final Fantasy VII Revelation vuole superare Rebirth su Switch 2

Final Fantasy VII Revelation punta a spingere Nintendo Switch 2 ancora più in là di quanto sia riuscito a fare Rebirth, e a garantirlo è direttamente Naoki Hamaguchi. La console ibrida di Nintendo, pur con un hardware meno potente rispetto alla concorrenza, continua a difendersi sorprendentemente bene con i giochi multipiattaforma. La conversione di Final Fantasy VII Rebirth resta tra le più impressionanti uscite finora, eppure Square Enix sembra intenzionata ad alzare ulteriormente il livello della resa visiva. Per il terzo e ultimo capitolo della serie l’obiettivo è ridurre ancora di più la distanza che separa la versione Switch 2 da quelle destinate agli altri sistemi.

Tutta questa cura per la grafica non significa però che il gameplay passerà in secondo piano. Il sistema di combattimento, in particolare, sembra aver guadagnato parecchia profondità, come dimostrano alcune sequenze di gioco circolate online pochissimo tempo fa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Final Fantasy VII Revelation: Switch 2 e la scommessa sull’ottimizzazione

Hamaguchi non nasconde la soddisfazione per il lavoro svolto sulla console di Nintendo. “Ovviamente siamo stati molto contenti e molto soddisfatti del livello di qualità raggiunto nella versione Switch 2 di Rebirth” ha spiegato il director. “Con Revelation sappiamo di sviluppare per Switch 2 e per tutte le altre piattaforme nello stesso momento e non volevamo porci limiti per questo motivo. L’idea è portare la qualità grafica e la presentazione ancora più in alto rispetto a Rebirth, al massimo livello possibile. Siamo convinti che grazie all’esperienza maturata con il porting di Rebirth riusciremo a colmare quel divario e a fare quel passo in più anche sulle piattaforme con specifiche relativamente inferiori.”

Su come Revelation riuscirà concretamente a superare il predecessore sulla piattaforma Nintendo, Hamaguchi non è sceso nei particolari. Ha però chiarito che la chiave sarà un’ottimizzazione più raffinata. “Partiremo da quanto fatto su Rebirth e dalle differenze tra i due giochi, e l’ottimizzazione sarà probabilmente di livello superiore grazie alle conoscenze che abbiamo acquisito” ha raccontato. “Non è che su Switch 2 tutto sia molto più elevato solo perché ci siamo spinti così lontano. Ma con l’ottimizzazione alla fine dovrebbe venirne fuori un risultato davvero buono.”

Il sistema FITS cambia più di quanto sembrasse

Mentre il team lavora sulla qualità visiva del gioco su tutte le piattaforme, appare sempre più evidente che il versante ludico non verrà trascurato in alcun modo. L’introduzione del sistema FITS aggiungerà ulteriori meccaniche da gioco di ruolo, ma andrà anche ad arricchire la componente action del combattimento in maniera piuttosto intelligente.

Quando il titolo è stato annunciato a giugno durante il Summer Game Fest era emerso che i FITS avrebbero modificato in qualche modo le mosse di base dei personaggi. Nella demo provata alla gamescom 2026, tuttavia, non si notavano differenze particolarmente marcate. Barret con il FITS Cavaliere attaccava esattamente come in Rebirth e lo stesso valeva per Yuffie con il FITS Guerriero. Alcuni FITS diversi dall’Evocatore sembrano invece destinati a trasformare in modo significativo le sequenze di attacco base, rendendo gli scontri ancora più stratificati di quanto già non siano.

Un video pubblicato di recente mostra infatti la demo giocabile presentata al NYCC, dedicata al primo capitolo del gioco e già vista quest’anno al Tokyo Game Show. Gran parte del filmato ripropone elementi noti, ma un dettaglio salta all’occhio. Tifa con il FITS Mago Nero chiude la sua combo base lanciando sfere di magia, proprio come fa Aerith. Non solo. Sincronizzandosi con Shiva, Cloud con il FITS Evocatore può sfruttare uno speciale attacco di ghiaccio al termine della sua sequenza base, segno che le evocazioni sono in grado di alterare il moveset dei personaggi molto più di quanto mostrato finora.

Fonte: TecnoAndroid