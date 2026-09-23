Google Home, le luci degli speaker pulsano senza motivo

Gli speaker Google Home stanno mettendo in difficoltà parecchi proprietari con un comportamento anomalo delle luci, che restano accese e pulsano senza un motivo apparente. Non si tratta di un guasto hardware evidente né di qualcosa che impedisce al dispositivo di funzionare, ma di un dettaglio fastidioso che in una casa, soprattutto di sera, si fa notare eccome. Le segnalazioni arrivano da chi usa questi altoparlanti tutti i giorni e che, di punto in bianco, si è ritrovato con una piccola luce che pulsa nel salotto o in camera da letto senza aver chiesto nulla all’assistente.

Il punto è che quelle luci LED hanno un compito preciso. Ogni speaker della gamma ne è dotato e servono a comunicare lo stato del dispositivo o l’attività in corso, quindi accensione durante l’ascolto di un comando, risposta in corso, microfono disattivato e così via. È un linguaggio visivo semplice, che chiunque abbia uno di questi dispositivi impara a riconoscere nel giro di qualche giorno. Proprio per questo, vederle accese quando non dovrebbero esserlo genera confusione immediata.

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Cosa segnalano i proprietari degli speaker Google Home

Le descrizioni raccolte su Reddit sono abbastanza coerenti tra loro. Le luci, che normalmente si attivano solo quando lo speaker viene usato, ora rimangono accese in modo permanente e pulsano. Qualcosa di simile a un respiro luminoso, continuo, che non si interrompe da solo. Il dettaglio più curioso è quello che succede dopo: basta rivolgere una domanda all’assistente e le luci si spengono, come se il dispositivo tornasse alla normalità. Solo che dura poco. Dopo un breve intervallo, il bug si ripresenta e la pulsazione riparte come prima.

Un comportamento del genere è particolarmente irritante per chi tiene uno speaker sul comodino o comunque in una stanza dove si dorme. Una luce che pulsa nel buio non passa inosservata e non c’è modo evidente di zittirla in modo stabile, visto che l’unico rimedio individuato dagli utenti, ovvero interagire con l’assistente, ha effetto solo per pochi istanti.

Una causa che al momento resta sconosciuta

Su cosa scateni esattamente il problema non ci sono indicazioni chiare. Non è stato individuato un elemento comune che spieghi perché alcuni dispositivi Google Home si comportino in questo modo e altri no, e le segnalazioni non permettono di ricondurre il tutto a un singolo modello o a una specifica configurazione domestica. In altre parole, chi si è ritrovato con la luce pulsante non ha molti strumenti per capire da dove arrivi il disturbo.

Vale la pena ricordare che il sistema di illuminazione degli smart speaker di Google è pensato per essere discreto, un supporto visivo e nulla più. Quando però quel supporto smette di seguire la logica prevista, l’effetto è quello di un dispositivo che sembra sempre in ascolto o comunque impegnato in qualcosa, anche quando dovrebbe essere semplicemente in standby. È una percezione che pesa, perché tocca il rapporto di fiducia tra chi usa un assistente vocale e l’oggetto piazzato in mezzo alla casa.

Per ora il quadro è questo: luci che restano accese e pulsano, un breve spegnimento dopo ogni domanda posta all’assistente e poi il ritorno dello stesso comportamento, senza una spiegazione tecnica identificata. Chi sta riscontrando il problema lo sta condividendo online, nella speranza che si tratti di qualcosa risolvibile lato software.

Fonte: TecnoAndroid