Amazfit T-Rex Dual Solar, due pannelli solari per fino a 180 giorni di autonomia

Durante un’escursione di più giorni, trovare una presa per ricaricare uno smartwatch può diventare tutt’altro che semplice. Amazfit affronta il problema puntando direttamente sull’energia del sole: il nuovo T-Rex Dual Solar utilizza due pannelli solari per prolungare l’autonomia anche quando il dispositivo viene utilizzato lontano da fonti di alimentazione tradizionali.

Il sistema combina un pannello integrato nel display e uno collocato sul retro dell’orologio. La soluzione è accompagnata da un display AMOLED da 1,32 pollici con luminosità fino a 3.000 nit, pensato per rimanere leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Il nuovo smartwatch sportivo è stato lanciato in Europa il 22 settembre e punta soprattutto su escursionismo, arrampicata e attività outdoor. La costruzione utilizza materiali progettati per resistere a condizioni impegnative, mentre l’autonomia solare permette di ridurre la necessità di ricariche convenzionali.

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Due pannelli solari lavorano insieme

Credits: TecnoAndroid

La particolarità del T-Rex Dual Solar è concentrata nel suo sistema a doppia alimentazione. Il pannello anteriore può produrre energia mentre l’orologio viene indossato, sfruttando la luce che raggiunge il display. Il secondo pannello è invece integrato nel fondello ed è due volte più grande rispetto a quello frontale. Durante una pausa è quindi possibile rimuovere l’orologio dal polso e orientarlo verso il sole, ottenendo una velocità di ricarica dichiarata doppia rispetto al pannello anteriore.

Amazfit indica come riferimento tre ore al giorno di esposizione a 50.000 lux, equivalenti a condizioni di sole moderato con una leggera copertura nuvolosa. In modalità di utilizzo tipico, l’autonomia può passare dai 25 giorni senza alimentazione solare fino a 34 giorni sfruttando il pannello frontale e 51 giorni utilizzando quello posteriore. Con un utilizzo più intenso, l’autonomia di base arriva fino a 13 giorni, mentre l’esposizione solare può portarla rispettivamente a 15 o 18 giorni. In Outdoor Extreme Mode, il dato arriva fino a 40 giorni e può raggiungere 180 giorni con ricarica continua dell’energia tramite il pannello posteriore nelle condizioni di illuminazione indicate da Amazfit.

Per attività sportive come hiking e arrampicata, l’autonomia dichiarata arriva invece fino a 48 ore, con possibilità di estenderla fino a 57 ore attraverso la ricarica solare.

AMOLED da 3.000 nit e materiali resistenti

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L’autonomia non è l’unico elemento pensato per l’utilizzo all’aperto. Il display AMOLED da 1,32 pollici raggiunge una luminosità massima di 3.000 nit ed è protetto da vetro zaffiro, mentre il pannello solare posteriore utilizza vetro ceramico.

La lunetta e i quattro pulsanti sono realizzati in titanio di grado 5, materiale scelto per combinare leggerezza e resistenza. La struttura è inoltre progettata per operare in un intervallo compreso tra -30 °C e +70 °C. Sul dispositivo trova posto anche una torcia LED con modalità SOS. La luminosità standard raggiunge 200 lux, mentre la modalità Boost porta il valore fino a 300 lux per offrire maggiore illuminazione durante le attività notturne.

Allenamento e recupero nell’app Zepp

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Il T-Rex Dual Solar non si limita alla navigazione e alla gestione dell’autonomia. Attraverso l’ecosistema Amazfit offre strumenti dedicati all’allenamento ibrido, combinando attività di resistenza e forza.

Il sistema monitora decine di parametri relativi all’allenamento, al recupero e alla fase successiva all’attività. L’app Zepp permette di analizzare questi dati e di seguire la fatica e il recupero, oltre a valutare il livello di forma fisica e programmare gli allenamenti successivi. Le funzioni Training Balance e Weekly Focus aiutano a seguire l’equilibrio tra allenamento di forza e resistenza e a organizzare le attività future in base agli obiettivi impostati.

L’ecosistema può inoltre essere ampliato attraverso centinaia di applicazioni disponibili tramite Zepp. Tra gli strumenti citati da Amazfit figurano GRun per la stima dei tempi di arrivo, Biometric Anomaly Detector per individuare segnali di affaticamento fisico e Battery Assistant per stimare la durata residua della batteria.

Mappe, satelliti e navigazione outdoor

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Per muoversi sui percorsi il T-Rex Dual Solar utilizza un sistema di posizionamento che supporta sei sistemi satellitari, tra cui GPS e Galileo. La navigazione passo dopo passo viene affiancata da mappe a colori con rete stradale e punti di interesse.

Sono disponibili anche mappe topografiche scaricabili con curve di livello e mappe sciistiche. Durante la navigazione, waypoint e profilo altimetrico con codice colore forniscono informazioni aggiuntive sull’andamento del percorso e sulle salite e discese affrontate. Lo smartwatch integra inoltre sensori destinati al monitoraggio della frequenza cardiaca e dei livelli di affaticamento. Altri sensori possono generare avvisi in presenza di variazioni improvvise delle condizioni meteorologiche o quando il ritmo di salita risulta eccessivamente elevato.

Tra le funzioni disponibili c’è anche il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, indicato da Amazfit come parametro utile durante le attività in ambienti ad alta quota.

Prezzo e disponibilità in Europa

Amazfit T-Rex Dual Solar è disponibile per il preordine dal 22 settembre sui siti europei dell’azienda e presso rivenditori partner selezionati. La versione europea supporta anche i pagamenti NFC.

Il prezzo al dettaglio consigliato è di 649,90 euro.

Fonte: TecnoAndroid