Google Flights: per l’estate conviene prenotare 21 giorni prima

Capire quando prenotare i voli per spendere meno è quasi un’arte, e spesso basta sbagliare di qualche settimana per ritrovarsi davanti a un prezzo che fa venire i brividi. Google ha pubblicato un’analisi aggiornata sui momenti più convenienti per acquistare i biglietti aerei nelle principali occasioni di viaggio, costruita su cinque anni di dati aggregati da Google Flights. Alcuni risultati erano prevedibili, altri decisamente meno.

La regola d’oro non cambia. Muoversi in anticipo resta quasi sempre la scelta più sicura, specialmente per i voli internazionali. Chi però ha un minimo di flessibilità sulle date può affidarsi ai numeri, che indicano con buona precisione quando le tariffe toccano il loro punto più basso.

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Voli nazionali e internazionali, cosa dicono i numeri

Per i voli nazionali il riferimento è il mercato statunitense, ma le tendenze valgono come indicazione anche per chi si sposta in Europa. Il prezzo minimo arriva in media 39 giorni prima della partenza, dentro una finestra favorevole che va dai 22 ai 57 giorni. Sul fronte internazionale il momento ideale cade invece intorno ai 90 giorni prima, anche se le oscillazioni di costo in quel periodo sono davvero contenute. Tradotto in pratica, conviene comprare il biglietto appena le date del viaggio sono certe.

Interessante anche la distinzione tra le diverse mete estere. Per l’Europa vale la stessa logica dei collegamenti internazionali in generale, quindi niente attese e prenotazione il prima possibile. Con Messico e Caraibi le cose cambiano parecchio, perché il punto di minimo si avvicina molto alla partenza, intorno ai 43 giorni, con una finestra utile che si allunga fino a 69 giorni prima.

Natale, primavera ed estate seguono tempi diversi

Chi sta già pensando alle vacanze di Natale farebbe bene a muoversi un po’ prima del solito. Quest’anno il momento migliore per acquistare è anticipato di cinque giorni rispetto al 2025, con i prezzi più bassi concentrati tra fine ottobre e metà novembre e il punto ottimale fissato a 56 giorni dalla partenza.

Per il Giorno del Ringraziamento americano è tradizionalmente ottobre il mese più conveniente, con il minimo che cade 34 giorni prima del volo. In primavera le tariffe scendono al livello più basso circa 50 giorni prima, una settimana in anticipo rispetto all’anno scorso. L’estate invece sorprende un po’ tutti, perché le offerte migliori compaiono appena 21 giorni prima della partenza. Per luglio e agosto, insomma, non c’è alcun motivo di bloccare i biglietti con largo anticipo.

Giorni di partenza, scali e il mito del giorno giusto per comprare

Anche la scelta dei giorni in cui volare pesa parecchio sul conto finale. Partire di lunedì e rientrare il martedì o il mercoledì permette di risparmiare circa il 14% rispetto ai weekend, e la differenza arriva fino al 20% se il confronto avviene con le soluzioni da domenica a domenica. Rinunciare al collegamento diretto in favore di un volo con scalo porta poi in media a un risparmio del 20%.

Fonte: TecnoAndroid