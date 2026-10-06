The Batman Part II in pausa: Matt Reeves lascia il set

La produzione di The Batman Part II si ferma all’improvviso. DC Studios ha comunicato che le riprese del nuovo capitolo dedicato al Cavaliere Oscuro sono state messe in pausa perché il regista Matt Reeves ha scelto di allontanarsi dal set per occuparsi di una questione personale. Non si tratta quindi di problemi creativi o di budget, ma di una situazione familiare che ha richiesto tutta la sua attenzione. Lo studio ha voluto chiarire subito la natura dello stop con un comunicato ufficiale, breve ma piuttosto eloquente nei toni.

Nella nota diffusa alla stampa si legge che la produzione di The Batman Part II è stata temporaneamente sospesa mentre Matt Reeves si concentra su una questione familiare. Il messaggio prosegue sottolineando che il regista ha il pieno sostegno di DC Studios e che la compagnia non vede l’ora di riprendere presto il viaggio. Nessun dettaglio ulteriore sulla vicenda privata, com’è giusto che sia, e nessuna indicazione precisa sui tempi del rientro.

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The Batman Part II: il nodo della data di uscita

La domanda che molti appassionati si stanno ponendo riguarda inevitabilmente il calendario. Il sequel è atteso nelle sale il 18 febbraio 2026, ma al momento non è chiaro se questa interruzione avrà conseguenze sulla data di debutto prevista. Le fonti vicine alla produzione parlano di uno scenario ancora aperto, senza conferme in un senso o nell’altro.

Del resto il film non è nuovo agli slittamenti. Il progetto ha già subito diversi rinvii nel corso del tempo, visto che inizialmente l’uscita era stata fissata per il 2025. Ogni nuovo intoppo, anche quando legato a ragioni comprensibili e del tutto umane come in questo caso, finisce per alimentare qualche preoccupazione tra chi aspetta di rivedere il Batman di Reeves sul grande schermo.

Le riprese, va detto, erano già in corso da un po’. A dimostrarlo ci sono le numerose foto scattate sul set e circolate negli ultimi tempi, che hanno svelato alcuni elementi piuttosto interessanti. Tra questi spiccano una Batmobile visibilmente danneggiata dopo qualche scontro, il nuovo costume dell’eroe e quella che sembra un’apparizione della Corte dei Gufi, la società segreta che nei fumetti tiene in pugno Gotham da generazioni.

Cosa si sa della trama e del cast

Nonostante le immagini trapelate, sulla storia del film sono emersi pochissimi dettagli ufficiali. Il protagonista Robert Pattinson si è limitato a definire il nuovo capitolo una rivisitazione radicale del personaggio, una descrizione che lascia intendere scelte narrative coraggiose ma che non aggiunge molto sul piano concreto. Per il resto la trama rimane avvolta nel mistero più totale.

Sul fronte degli interpreti, invece, il quadro è più definito. Pattinson torna a vestire i panni dell’uomo pipistrello e ritrova accanto a sé alcuni volti già noti al pubblico del primo film. Jeffrey Wright riprende il ruolo di Jim Gordon, Andy Serkis quello del fedele maggiordomo Alfred Pennyworth e Colin Farrell torna nei panni del Pinguino, personaggio che nel frattempo ha conquistato ancora più spazio nell’universo narrativo costruito da Reeves.

Le novità nel cast sono parecchie e di peso. La più chiacchierata riguarda Sebastian Stan, che secondo molti dovrebbe interpretare Harvey Dent, ovvero Due Facce, uno dei nemici più iconici di Batman. Accanto a lui figurano nomi come Scarlett Johansson, Charles Dance, Sebastian Koch e Brian Tyree Henry, i cui ruoli non sono ancora stati svelati ufficialmente.

Fonte: TecnoAndroid