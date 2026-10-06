Soundcore Liberty 5 Pro, primo sconto su Amazon: ora a 139,99€

Per la prima volta dal debutto in Italia, Soundcore Liberty 5 Pro scende di prezzo su Amazon e passa da 179,99€ a 139,99€. Le cuffie true wireless firmate Anker erano arrivate sul mercato italiano lo scorso maggio e da allora il listino non si era mai mosso di un centesimo. Adesso la situazione cambia, e lo fa su un modello che porta con sé parecchie novità interessanti. Si tratta infatti del primo prodotto Soundcore a montare il chip proprietario Anker Thus AI, capace di gestire l’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, con una qualità delle chiamate che ha ottenuto addirittura un riconoscimento Guinness World Records. A tutto questo si somma una cancellazione del rumore che, sulla carta, raddoppia l’efficacia rispetto alla generazione precedente.

Il chip Anker Thus AI e una cancellazione del rumore raddoppiata

Il vero protagonista di Liberty 5 Pro è il chip Anker Thus AI, un processore dedicato che mette sul piatto una capacità di calcolo fino a 150 volte superiore rispetto ai precedenti flagship del marchio. Tutta questa potenza viene sfruttata soprattutto per le telefonate. Il sistema conta su 10 microfoni complessivi, 8 MEMS e 2 a conduzione ossea, che lavorano insieme per isolare la voce anche quando intorno c’è parecchio caos. Proprio questo risultato ha permesso agli auricolari di guadagnarsi il Guinness World Records per la qualità vocale. Ma il chip non si ferma qui, perché si occupa anche dell’assistente vocale Anka e di una funzione di traduzione in tempo reale con una latenza ridotta al minimo.

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Passando all’isolamento acustico, la tecnologia Adaptive ANC 4.0 promette un’efficacia doppia rispetto a Liberty 4 Pro. Il merito è di un array di microfoni in grado di analizzare i dati audio fino a 384.000 volte al secondo, così da adattarsi in modo rapido ai cambiamenti dell’ambiente circostante. Per chi si sposta spesso tra metro, uffici e strade trafficate è un dettaglio che fa la differenza.

Audio, connettività e un’autonomia che regge a lungo

Sul fronte sonoro gli auricolari si affidano a un driver dinamico da 9,2 mm con diaframma realizzato in carta e lana, affiancato dal supporto al codec LDAC per l’ascolto in alta risoluzione. La connessione passa dal Bluetooth 6.1 con funzione Multipoint, che consente di collegare fino a 3 dispositivi contemporaneamente e di saltare dallo smartphone al portatile senza troppe complicazioni. C’è poi la certificazione IP55, utile per proteggere gli auricolari da polvere e spruzzi durante l’allenamento o sotto una pioggia improvvisa.

Un tocco curioso arriva dalla custodia, che integra un piccolo touchscreen TFT da 0,96 pollici. Quanto alla autonomia, i numeri sono di tutto rispetto: si arriva fino a 28 ore totali con la cancellazione attiva, che salgono a 50 ore spegnendo l’ANC. Le colorazioni disponibili sono quattro, ovvero azzurro, bianco, nero e rosa.

Il primo ribasso di sempre su Liberty 5 Pro

Dopo mesi di prezzo bloccato, Soundcore Liberty 5 Pro viene proposto a 139,99€ invece dei consueti 179,99€. Parliamo di uno sconto del 22% che si traduce in un risparmio concreto di 40€. Essendo il primo taglio mai registrato su questo modello, l’offerta diventa un’occasione interessante per chi cerca auricolari true wireless con funzioni di intelligenza artificiale evolute e una cancellazione del rumore di ultima generazione, senza dover arrivare alle cifre tipiche dei top di gamma.

La promozione è attiva sui canali ufficiali di Amazon.it e la spedizione viene gestita direttamente dalla piattaforma, con le cuffie disponibili al nuovo prezzo di 139,99€.

Fonte: TecnoAndroid