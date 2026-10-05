ECOVACS WINBOT W2S OMNI al minimo storico su Amazon: 400,99€

Lavare le finestre di casa senza arrampicarsi su scale traballanti è un desiderio piuttosto diffuso, eppure i robot pensati per farlo raramente convincono fino in fondo. ECOVACS WINBOT W2S OMNI prova a ribaltare questa percezione e adesso lo fa anche con un prezzo molto più abbordabile. Su Amazon il robot lavavetri è sceso a 400,99€ invece di 599€, toccando il minimo storico. Parliamo di un modello di fascia alta lanciato a settembre 2025, che punta sulla tecnologia proprietaria TruEdge per la pulizia dei bordi e su una stazione multifunzione 6 in 1 capace di gestire ricarica, stoccaggio e sicurezza.

ECOVACS WINBOT W2S OMNI e la pulizia che arriva fino al bordo

Il cuore tecnologico del dispositivo è lo scrubber TruEdge, un design a vortice con sei strisce in gomma che lavora a soli 1,1 mm dai bordi con un’efficienza superiore al 99%. C’è poi la modalità Quad Edge Cleaning, che grazie ad algoritmi avanzati di rilevamento permette di raggiungere una precisione da bordo a bordo di 1,1 cm. I cingoli antiscivolo ad alta trazione, invece, aiutano il robot a superare ostacoli complessi senza particolare fatica.

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Un altro elemento interessante riguarda la nebulizzazione a triplo ugello, ora abbinata a un serbatoio d’acqua da 80 ml. La capienza è cresciuta del 30% rispetto al modello precedente e consente di coprire fino a 55 metri quadrati in modo continuativo. Per chi ha vetrate ampie o tante finestre da trattare questo si traduce in un vantaggio concreto nei confronti dei concorrenti.

La navigazione è affidata al sistema intelligente WIN SLAM 4.0. Il nuovo telecomando omnidirezionale, gestibile tramite l’app ECOVACS HOME, consente movimenti a 360° e va oltre i classici quattro spostamenti direzionali a cui erano abituati i dispositivi di questo tipo.

Stazione OMNI, sicurezza e prezzo al minimo

A completare il quadro c’è la stazione OMNI All in One, che concentra parecchie funzioni in poco spazio. Dentro trovano posto una batteria da 4500 mAh e una doppia modalità di alimentazione, con fino a 110 minuti di autonomia a batteria oppure il collegamento diretto alla corrente. Non mancano il cavo composito che evita i grovigli e lo sgancio automatico. Sul versante della sicurezza ECOVACS WINBOT W2S OMNI vanta 12 livelli di protezione, un aggancio al vetro con una potenza di 8.000 Pa e una fune di sicurezza che regge fino a 100 kg. Il tutto è accompagnato da un’assicurazione dedicata offerta da ECOVACS.

Tra le specifiche tecniche principali del lavavetri spiccano la potenza di aspirazione da 8000 Pa, il serbatoio da 80 ml e l’autonomia di 110 minuti. Il robot supporta vetri con uno spessore minimo di 3 mm e finestre con un angolo di inclinazione fino a 45° in entrambe le direzioni, mentre la connettività passa dall’app ECOVACS HOME.

Veniamo al prezzo. Il listino ufficiale di ECOVACS WINBOT W2S OMNI è fissato a 599€, ma in questo momento su Amazon il robot si trova a 400,99€. Lo sconto è del 33% e corrisponde alla cifra più bassa mai registrata finora per questo modello, con un risparmio reale di circa 198€ su un dispositivo che unisce tecnologia avanzata e sicurezza certificata. La promozione è attiva su Amazon.it ma la disponibilità potrebbe cambiare rapidamente, anche per via della crescente richiesta di prodotti smart per la casa.

Fonte: TecnoAndroid