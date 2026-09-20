DAZN Full, ultime ore per i primi 3 mesi a 19,99€

Chi stava aspettando il momento giusto per abbonarsi ha poche ore a disposizione, perché la promozione su DAZN Full con vincolo di dodici mesi si chiude alle 23:59 di oggi, salvo proroghe che al momento non sono state comunicate dalla piattaforma. Il meccanismo è semplice: attivando il piano entro la mezzanotte si blocca un canone scontato per tutta la stagione, con i primi tre mesi a 19,99€ al mese e i successivi nove a 29,99€. L’offerta è riservata ai nuovi clienti e a chi riattiva un profilo rimasto inattivo.

La formula è quella dell’impegno annuale con pagamento mensile, diviso in due tranche di fatturazione. Nei primi 90 giorni l’addebito è appunto di 19,99€, con un risparmio di 17€ al mese rispetto al listino vincolato. Dal quarto mese in poi si passa a 29,99€ al mese, contro i 36,99€ della tariffa standard rateizzata.

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DAZN Full: quanto si risparmia con l’abbonamento annuale

Facendo i conti sull’intera annualità, la spesa complessiva si ferma a 329,88€, a fronte dei 443,88€ che costerebbe l’abbonamento annuale a rate senza promozione. Tradotto: 114€ in meno sul totale, che spalmati sui dodici mesi portano il costo medio reale a 27,49€ mensili per l’accesso completo al catalogo sportivo.

Il quadro riassuntivo è abbastanza lineare. Scadenza dell’offerta alle 23:59 della giornata odierna, primi tre mesi a 19,99€, restanti nove a 29,99€, destinatari i nuovi account oppure le riattivazioni su profili inattivi. Nessuna formula nascosta, ma il vincolo di dodici mesi resta parte integrante del contratto e va tenuto presente prima di procedere.

Cosa comprende il pacchetto DAZN Full

Il profilo Full mette insieme tutti i diritti sportivi in mano alla piattaforma, quindi parliamo del pacchetto più ampio disponibile. Ci sono tutte e dieci le partite per turno di Serie A Enilive, sette delle quali in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva, l’intero campionato di Serie BKT e il calcio spagnolo de LaLiga EA Sports.

Accanto al calcio, il palinsesto copre il volley nazionale e continentale, il basket, i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 con tennis e ciclismo, più gli sport americani come la NFL e il circuito di arti marziali UFC. Una offerta pensata per chi guarda sport tutto l’anno e non solo nei weekend di campionato.

Sul fronte delle regole di utilizzo, è possibile associare fino a 6 dispositivi allo stesso account. La visione in contemporanea però è consentita su 2 dispositivi soltanto, e a una condizione precisa: entrambi devono essere collegati allo stesso indirizzo IP della rete domestica. È il vincolo che DAZN applica ormai da tempo per limitare la condivisione fuori casa, e non ammette eccezioni.

Attivazione entro mezzanotte per bloccare il prezzo

L’unico passaggio che conta davvero è la tempistica. La sottoscrizione online deve essere completata entro il limite di mezzanotte, altrimenti il prezzo bloccato non viene applicato e si rientra nel listino ordinario. Chi arriva anche solo qualche minuto dopo paga la tariffa piena.

Per chi segue la Serie A con regolarità e magari aggiunge tennis, basket o NFL, la differenza tra i 329,88€ della promo e i 443,88€ del listino rateizzato pesa in modo concreto sul bilancio annuale. La tariffa a scaglioni tra l’altro concentra lo sconto maggiore proprio nei primi mesi, quelli in cui il campionato entra nel vivo.

Resta il fatto che si tratta di un impegno di dodici mesi: il canone ridotto arriva in cambio della permanenza per l’intera stagione, non di una prova a tempo. Chi cerca flessibilità mensile senza legarsi trova altre formule a listino, ma a costi sensibilmente più alti.

L’attivazione va completata dalla pagina promozionale dedicata al piano Full, con la conferma del pagamento entro le 23:59 di oggi.

Fonte: TecnoAndroid