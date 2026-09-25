Gemini 4, Google accelera: debutto atteso prima del previsto

L’attesa per Gemini 4 potrebbe durare molto meno del previsto, perché Google sembra intenzionata ad accelerare i tempi e a togliere il velo al nuovo modello ben prima della scadenza che si era data inizialmente. Il lavoro, a quanto emerge, è già nella fase di messa a punto, quella in cui si limano i comportamenti del modello e si verifica come risponde nelle situazioni reali. E i risultati raccolti lungo lo sviluppo starebbero convincendo parecchio chi ci sta lavorando.

A parlarne è stato Koray Kavukcuoglu, che guida Google DeepMind, il quale ha lasciato intendere che l’obiettivo non è arrivare a fine anno ma molto prima. Un cambio di passo evidente, se si considera quanto tempo è trascorso dall’ultimo aggiornamento importante della famiglia. L’idea sul tavolo, tra l’altro, è quella di rendere disponibile fin da subito anche una primissima versione successiva all’addestramento, cioè quella fase in cui il modello viene rifinito dopo la parte più pesante di apprendimento. Una scelta che racconta bene la fretta: meglio mettere qualcosa nelle mani degli utenti piuttosto che continuare a limare in silenzio mentre gli altri corrono.

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Google ha preso tempo e la concorrenza ne ha approfittato

Il punto è proprio questo. Il ritardo accumulato rispetto ai rivali si è fatto sentire, e non poco. L’ultimo modello di punta messo in campo dall’azienda resta Gemini 3, arrivato a novembre 2025, un periodo che nel calendario dell’intelligenza artificiale equivale a un’era geologica. Da allora il panorama si è mosso in fretta e le due realtà più aggressive del settore hanno fatto la loro mossa.

OpenAI ha lanciato GPT-6, mentre Anthropic ha portato sul mercato i modelli Mythos. Entrambi, stando alle valutazioni circolate, avrebbero superato Gemini 3 sul piano delle prestazioni. Per un’azienda che negli ultimi tempi aveva recuperato terreno con una certa credibilità, ritrovarsi nuovamente dietro non è una posizione comoda. Soprattutto perché la percezione conta quanto i numeri: quando un modello viene raccontato come il più capace del momento, la corsa degli sviluppatori e delle aziende a integrarlo diventa quasi automatica.

Cosa significa uscire prima con Gemini 4

Anticipare il debutto di Gemini 4 ha un senso strategico piuttosto chiaro. Restare fuori dalla conversazione per troppi mesi significa lasciare che siano altri a definire lo standard di riferimento, e recuperare dopo costa sempre di più. Google lo sa bene, e la scelta di puntare su una release rapida anziché su una lunga rifinitura interna va letta in questa direzione.

C’è però l’altra faccia della medaglia, quella che nel settore conoscono tutti. Accorciare i tempi vuol dire ridurre il margine per i test, per le verifiche sulla sicurezza, per tutte quelle prove che servono a capire come si comporta un sistema quando viene messo sotto pressione da milioni di persone contemporaneamente. Una prima versione rilasciata presto può funzionare benissimo come segnale al mercato, ma resta pur sempre una versione iniziale.

Fonte: TecnoAndroid