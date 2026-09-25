Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 sotto i 100 euro: 60 grammi

Scende sotto i 100 euro il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, uno dei mouse più citati quando si parla di gaming competitivo, e lo fa con un taglio di prezzo che pesa parecchio: 99,99 euro su Amazon contro un listino di 159,99 euro, quindi uno sconto del 38%. Il numero che però interessa davvero chi passa ore su sparatutto e battle royale è un altro, ovvero i 60 grammi di peso complessivo, che cambiano il modo in cui il mouse parte, si ferma e cambia direzione sul tappetino.

Perché 60 grammi fanno la differenza negli FPS

La logica è abbastanza semplice e chiunque abbia provato un mouse leggero dopo anni passati con un modello pesante lo sa bene: meno massa da spostare significa meno forza necessaria per accelerare, frenare e correggere la mira. Nelle sessioni lunghe il polso e l’avambraccio ringraziano, e nei momenti in cui serve seguire un bersaglio in movimento la reattività del gesto conta più di qualsiasi tabella tecnica. Il PRO X SUPERLIGHT 2 nasce da un lavoro fatto insieme a professionisti degli esports, e la filosofia si vede: pochi fronzoli, nessun pulsante laterale in eccesso, tutto orientato a velocità e libertà di movimento.

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Sotto la scocca lavora il sensore HERO 2, che arriva fino a 44.000 DPI e supera gli 888 IPS, con un tracciamento privo di smoothing, accelerazione o filtraggio. Sensibilità del genere non servono a nessuno nell’uso reale, va detto, ma l’ampio margine di regolazione permette di trovare la taratura giusta sia per chi gioca a sensibilità molto bassa sfruttando ampi movimenti del braccio, sia per chi preferisce impostazioni più nervose.

Polling 4K, switch LIGHTFORCE e autonomia da 95 ore

Il polling 4K alza la frequenza con cui la periferica comunica i propri movimenti al computer, una caratteristica pensata soprattutto per configurazioni competitive abbinate a monitor con refresh rate elevato. Gli switch ibridi LIGHTFORCE mettono insieme attuazione ottica a bassa latenza e una risposta tattile netta, così il clic resta preciso anche durante raffiche rapide o comandi ripetuti a valanga.

I piedini in PTFE senza additivi scivolano bene sulla superficie del tappetino, mentre la ricarica passa da USB-C, dettaglio banale solo in apparenza perché evita di tenere da parte un vecchio cavo proprietario. C’è anche la compatibilità con POWERPLAY, il sistema Logitech che alimenta il mouse mentre lo si usa, interessante per chi possiede già il tappetino dedicato.

L’autonomia dichiarata arriva fino a 95 ore, quindi diverse settimane di utilizzo normale senza il pensiero fisso della ricarica serale. Un margine comodo anche per chi sulla stessa postazione alterna gioco, studio e lavoro, perché il mouse regge senza dover controllare ogni sera la percentuale residua.

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A chi conviene davvero a questo prezzo

Il profilo di utente ideale è abbastanza definito. Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 parla a chi vive di FPS, battle royale e titoli dove mira e reattività valgono più di una pulsantiera piena di tasti programmabili. Chi cerca un mouse da MMO con dieci comandi sul fianco guarderà altrove, e va bene così. I 60 grammi aiutano in particolare le impugnature dinamiche e chi lavora con movimenti ampi del braccio a sensibilità ridotta.

Sul fronte prezzo, i 99,99 euro rappresentano il minimo storico per questo modello, con un risparmio di 60 euro rispetto al listino ufficiale. Una cifra che ha senso per chi arriva da una periferica più pesante o meno precisa e vuole passare a qualcosa di wireless, con autonomia lunga e componentistica pensata per il competitivo.

Fonte: TecnoAndroid