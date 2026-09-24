ChatGPT: 7 prompt per scoprire quanto spendi in abbonamenti

Bastano pochi prompt di ChatGPT ben costruiti per scoprire quanti soldi se ne vanno ogni mese senza che nessuno se ne accorga davvero. Abbonamenti dimenticati, piani sovradimensionati rispetto all’uso reale, servizi a pagamento che hanno un’alternativa gratuita quasi identica. Cinque euro qui, dieci là, un rinnovo annuale che passa sotto silenzio. Prese una per una sembrano cifre da niente, ma sommate a fine anno diventano centinaia di euro buttati.

Il punto di partenza è chiaro: ChatGPT non è un consulente finanziario e non va trattato come tale. Però è molto bravo a prendere un elenco di spese e a trovare ogni possibilità di risparmio che non peggiori la qualità della vita. Niente consigli generici del tipo “spendere meno”, ma azioni precise, ciascuna con una stima di quanto si mette da parte.

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Sette prompt per trasformare il chatbot in un detective delle spese

Il primo, quello che dà i risultati più immediati e spesso più sorprendenti, riguarda gli abbonamenti. Si incolla l’elenco completo di tutto ciò che viene pagato ogni mese e si chiede di individuare cosa cancellare, declassare, sostituire con un’alternativa più economica, condividere, rinegoziare o pagare con una frequenza diversa, con stima del risparmio mensile e annuale per ogni consiglio e priorità alle modifiche che incidono poco o nulla sulla quotidianità. Il chatbot smaschera i piani troppo generosi rispetto al consumo effettivo, i servizi che hanno una versione gratuita equivalente e i casi in cui passare dal mensile all’annuale vale uno sconto pesante.

Il secondo prompt chiede un’analisi da “esperto spietato del risparmio”: individuare le dieci maggiori opportunità di taglio, ordinarle per cifra realisticamente recuperabile e separare le vittorie facili dai cambiamenti che richiedono più sacrificio. Il terzo è la sfida dei 100 euro, cioè una challenge di trenta giorni costruita sulle spese reali, spezzata in azioni singole con l’indicazione di quanto ciascuna può far risparmiare. Non si tratta di guadagnare di più, ma di non spendere quello che altrimenti se ne andrebbe.

C’è poi la spesa alimentare, capitolo dove si nascondono parecchie inefficienze. Basta incollare la lista della spesa o il budget e chiedere una strategia di acquisto più economica: sostituzioni specifiche, idee per pasti a basso costo, acquisti in grandi quantità quando conviene e una lista di cose da smettere di comprare, con un obiettivo di risparmio mensile stimato.

Alternative più economiche e acquisti sotto interrogatorio

Il quinto prompt parte da un elenco di spese ricorrenti e chiede, per ciascuna, un modo più economico di ottenere lo stesso beneficio: alternative gratuite, marche meno care, abbonamenti già posseduti, risorse delle biblioteche pubbliche, opzioni usate o ricondizionate, soluzioni fai da te. Con una raccomandazione importante, cioè non proporre alternative peggiori solo perché costano meno, e ordinare i suggerimenti combinando risparmio e praticità.

Il sesto funziona in modo diverso da tutti gli altri perché non guarda al passato ma interviene sugli acquisti futuri. La conversazione si tiene aperta e, ogni volta che arriva la tentazione, si comunica l’oggetto e il prezzo chiedendo domande scomode, il calcolo del costo opportunità, eventuali alternative e la cifra che resterebbe in tasca rinunciando. Il tono richiesto è onesto e scettico, mai incoraggiante. Sorprende quante volte la risposta alla domanda “serve davvero?” sia no, e quante volte tanto basti a far passare l’impulso.

Il settimo prompt costruisce il pilota automatico del risparmio. Fornendo reddito mensile, spese fisse, spese variabili, debiti e risparmi attuali, si chiede un sistema mensile semplice che indichi cosa automatizzare, su quali voci mettere un tetto, quanto accantonare a ogni stipendio e quali categorie tenere d’occhio. Con un vincolo: deve essere abbastanza realistico da reggere nel tempo.

L’obiettività che manca quando si guardano i propri conti

Rivedere le proprie uscite è un compito che tutti rimandano, perché è noioso e perché il cervello è bravissimo a giustificare ogni singola voce. “Mi serve”, “lo uso ogni tanto”, “potrebbe servirmi” sono le tre frasi con cui ogni abbonamento diventa indispensabile.

ChatGPT questo problema non ce l’ha. Nessun attaccamento emotivo, nessuna autoassoluzione. Guarda i numeri e trova le inefficienze con la freddezza di chi non ha nulla da perdere, rendendo visibile ciò che l’abitudine nasconde. Le sue raccomandazioni vanno comunque verificate, ma sul compito specifico di scovare dove il denaro esce senza produrre valore fa meglio di chiunque sia coinvolto in prima persona.

Fonte: TecnoAndroid