YouTube introduce l’A/B testing sui video: novità dal 2027

Arriva su YouTube una funzione che permetterà ai creator di caricare più versioni dello stesso video e lasciare che siano i numeri a decidere quale sopravvive. Il meccanismo si chiama A/B testing e, sulla carta, serve a capire quale montaggio funziona meglio con il proprio pubblico. Nella pratica, però, ha già aperto una discussione piuttosto accesa, perché lo stesso strumento potrebbe essere usato per testare non solo il ritmo di un video, ma anche il suo contenuto. E qui le cose si complicano.

L’annuncio parla di una funzione riservata inizialmente a un gruppo selezionato di autori, con arrivo previsto nel corso del 2027. Gli elementi modificabili tra una versione e l’altra sono diversi: l’apertura, il ritmo, il montaggio, fino a variazioni sostanziali nella durata complessiva del filmato. La piattaforma invita a provare fino a tre versioni contemporaneamente di uno Short o di un video tradizionale, per poi guardare le statistiche e promuovere quella che ha ottenuto i risultati migliori, rendendola definitiva.

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Cosa cambia per i creator con l’A/B testing

Fino a oggi, chi pubblica su YouTube poteva sperimentare su miniature e titoli, ma il video in sé restava uno e uno solo. Con questa novità il margine di manovra si allarga parecchio. Un autore potrà verificare se un’introduzione più secca trattiene meglio lo spettatore, se tagliare due minuti di spiegazione migliora la retention, se un montaggio più nervoso genera più visualizzazioni rispetto a uno più lento. Tutto misurato, tutto basato sui dati. Dal punto di vista pratico è uno strumento potente per chi vive di numeri, e su YouTube i numeri contano quasi tutto. Il problema, come spesso accade, non riguarda la tecnologia in sé ma l’uso che ne verrà fatto. Perché se il sistema permette di caricare tre versioni diverse dello stesso contenuto, nulla impedisce di spingere la sperimentazione ben oltre il montaggio.

Il nodo delle recensioni e il rischio polarizzazione

L’esempio che circola con più insistenza sui social riguarda le recensioni. Uno scenario ipotetico, ma non assurdo: un creator pubblica due versioni della stessa recensione di un videogioco, una entusiasta e una stroncatura, e lascia che le visualizzazioni decidano quale resterà online. Nessun giudizio sul prodotto, solo la ricerca del taglio editoriale più redditizio.

Il timore, insomma, è che uno strumento nato per ottimizzare il ritmo finisca per diventare una macchina che premia i contenuti più polarizzanti. Se il tono negativo genera più traffico, il tono negativo vince. Se funziona meglio l’esaltazione, si tiene quella. Una dinamica che sposta il baricentro dall’onestà del giudizio all’efficacia sul pubblico, e che riguarda non solo i videogiochi ma qualsiasi tipo di contenuto valutativo.

C’è poi un secondo aspetto, che tocca direttamente chi guarda. Non è stato ancora spiegato come avverrà la distribuzione delle diverse versioni durante il test, né se spettatori diversi potranno ritrovarsi davanti a montaggi sensibilmente diversi dello stesso video. Uno scenario del genere creerebbe confusione concreta: due persone che parlano dello stesso contenuto riferendosi a scene o passaggi che l’altra non ha mai visto. Le conversazioni nei commenti, e ancora di più quelle fuori dalla piattaforma, rischiano di perdere coerenza.

Al momento la piattaforma non ha indicato limitazioni specifiche pensate per evitare questi utilizzi. Nessun paletto dichiarato su cosa si possa cambiare tra una versione e l’altra, nessuna regola annunciata sulla distribuzione delle varianti tra il pubblico. Il rollout limitato previsto per il 2027 servirà anche a questo, cioè a capire sul campo quanto spazio verrà lasciato a sperimentazioni di questo tipo e se arriveranno correttivi lungo la strada. Tra le grane recenti della piattaforma, intanto, se ne segnala una di natura molto più banale ma fastidiosa: un bug che costringe alcuni utenti a guardare i video a 480p, indipendentemente dalla qualità disponibile.

Fonte: TecnoAndroid