Decisions API di OpenAI: il modello che non scrive ma decide

OpenAI ha scelto di muoversi in una direzione diversa dal solito e ha presentato Decisions API, il servizio con cui l’azienda entra nel mondo dei decision model. La particolarità salta subito all’occhio perché questo modello non scrive testi, non risponde con paragrafi ben confezionati e non prova nemmeno a conversare. Il suo compito è uno solo, cioè decidere.

Al posto delle classiche risposte in linguaggio naturale, Decisions API restituisce probabilità, scelte e punteggi. È un approccio molto più asciutto rispetto a quello a cui i chatbot hanno abituato il pubblico, dove ogni richiesta si trasforma in frasi, spiegazioni e a volte anche in qualche giro di parole di troppo. Qui invece l’output è ridotto all’essenziale.

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Un modello che non scrive ma sceglie

Per capire la portata della novità basta pensare a come funzionano tanti servizi basati sull’intelligenza artificiale. Un programma pone una domanda al modello, il modello risponde con del testo e poi qualcuno, o qualcosa, deve interpretare quella risposta per trasformarla in un’azione concreta. Si tratta di un passaggio in più che richiede lavoro e che può anche introdurre errori lungo la strada.

Con il nuovo strumento di OpenAI questo passaggio intermedio viene praticamente eliminato. Le risposte sono pensate per essere usate direttamente dal software, senza bisogno di leggere, analizzare o ripulire un testo. Il modello indica quale opzione preferire, con quale grado di probabilità e con quale punteggio, e il programma che lo interroga può agire subito su quella base.

È una logica molto più vicina a quella delle macchine che a quella delle persone. Un numero o una scelta secca sono semplici da gestire per un’applicazione, molto più di una frase che potrebbe essere formulata ogni volta in maniera leggermente diversa. Ed è proprio qui che si capisce il senso dell’operazione, visto che non si parla di un assistente con cui chiacchierare ma di un componente da inserire dentro altri sistemi.

Anche la definizione stessa di decision model aiuta a inquadrare la questione. Il valore non sta nella capacità di produrre contenuti ma in quella di orientare un’operazione, di stabilire quale strada prendere tra più alternative possibili e di farlo restituendo un dato immediatamente utilizzabile.

Costi bassissimi e un uso pensato per gli sviluppatori

L’altro elemento che distingue Decisions API riguarda i costi bassissimi. Anche questo dettaglio ha una sua coerenza con la natura del servizio. Un modello che non deve generare lunghe porzioni di testo ma limitarsi a restituire una probabilità o un punteggio risponde a esigenze diverse rispetto a un chatbot tradizionale, e la proposta di OpenAI va chiaramente verso un impiego economico.

Il pubblico di riferimento, del resto, è abbastanza facile da intuire. Non si tratta di utenti che aprono un’app per farsi scrivere una mail o riassumere un documento ma di sviluppatori e aziende che hanno bisogno di inserire un meccanismo decisionale all’interno dei propri programmi. In questi casi la qualità della prosa conta poco, mentre diventano centrali la rapidità, la chiarezza del risultato e la possibilità di integrarlo senza complicazioni.

Per chi costruisce applicazioni, ricevere un valore numerico al posto di un paragrafo significa poter collegare il modello al resto del codice in modo diretto. Le risposte di Decisions API arrivano infatti già sotto forma di probabilità, scelte e punteggi, pronte per essere elaborate da altri software a un prezzo molto contenuto.

Fonte: TecnoAndroid