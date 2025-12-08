GeForce RTX 5080: utente vittima di truffa trova sassi nella scatola

Un episodio recente negli Stati Uniti ha evidenziato i rischi legati agli acquisti online di componenti hardware costosi. Un consumatore ha ordinato una scheda grafica ASUS TUF GeForce RTX 5080 tramite il noto rivenditore Best Buy. Eppure, al momento dell’apertura del pacco, si è trovato davanti a una sorpresa indesiderata. Invece del prodotto acquistato, il contenuto consisteva in quattro pietre avvolte in pluriball. Secondo quanto riportato dall’acquirente, il pacco presentava evidenti segni di manomissione. I sigilli non erano intatti e la confezione esterna differiva da quella standard del negozio. L’utente ha contattato l’assistenza clienti, fornendo fotografie come prova. Eppure, la richiesta di rimborso o sostituzione è stata respinta. Il negozio ha dichiarato di non riscontrare alcuna responsabilità nella vicenda.

Una truffa sostituisce una GeForce RTX 5080 con dei sassi

La storia, condivisa sulla piattaforma Reddit, ha ricevuto ampia attenzione. Altri utenti hanno raccontato esperienze simili, che vanno dall’hardware sostituito con oggetti di poco valore a console recapitate con rifiuti. Tale episodio evidenzia l’importanza di precauzioni aggiuntive quando si acquistano prodotti di alto valore su internet. Gli esperti suggeriscono di registrare con un video l’apertura dei pacchi. Documentando, in tal modo, il contenuto dal momento in cui il pacco lascia le mani del corriere fino alla verifica completa. Una registrazione continua e chiara può facilitare eventuali contestazioni con il venditore, l’assicurazione o l’istituto di credito. Una volta controllato l’articolo, infatti, il video può essere eliminato senza rischi.

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La vicenda con la GeForce RTX 5080 rappresenta un campanello d’allarme per chi investe in componenti tecnologici costosi. Quanto accaduto all’utente in questione non solo evidenzia i rischi di truffe e manomissioni, ma sottolinea anche la possibile fragilità delle procedure di assistenza clienti quando si verificano problemi durante la spedizione. L’episodio richiama quindi l’attenzione sulla necessità di maggiore trasparenza e sicurezza nel commercio digitale. Così come sull’importanza di adottare strategie personali per tutelarsi da tali possibili scenari.