Il pannello MIT che estrae acqua dall’aria anche nei deserti

C’è qualcosa di incredibilmente affascinante nel pensare che, anche nei luoghi più aridi della Terra, l’aria che ci circonda contiene ancora acqua. Invisibile, certo. Ma c’è. E ora, grazie a un’idea venuta fuori dai laboratori del MIT, potremmo davvero essere più vicini a renderla accessibile, concreta, potabile.

Il MIT ha creato un dispositivo che cattura acqua dall’aria senza contaminanti

Non si tratta di un sogno futuristico o di un progetto che ha bisogno di miliardi per funzionare. Al centro di tutto c’è un oggetto piccolo, silenzioso e assolutamente geniale: un pannello nero, leggero, pieno di piccole cupole. Sembra quasi un foglio di pluriball, ma con una missione ben precisa. Lo hanno chiamato Atmospheric Water Harvesting Window (AWHW), e il suo scopo è raccogliere acqua dall’aria, anche quando sembra che nell’aria non ci sia niente.

Il funzionamento è sorprendentemente semplice: di notte, quando l’umidità nell’aria aumenta un po’, il pannello “respira” vapore acqueo grazie a un materiale speciale chiamato idrogel. Poi, appena il sole sorge, il calore fa evaporare quell’acqua intrappolata e la trasforma in vapore. A quel punto entra in gioco una superficie fredda che condensa il vapore, facendolo tornare acqua liquida. Pura. Pronta da bere.

Ma la vera svolta è un’altra. Molti dispositivi simili usano sali per assorbire meglio l’umidità, e spesso questi finiscono per contaminare l’acqua. Il team del MIT ha trovato un modo per evitarlo: ha mescolato il gel con del glicerolo, un composto che “blocca” i sali all’interno, impedendo loro di finire nel bicchiere. I test hanno confermato che funziona: l’acqua ottenuta contiene quantità di litio talmente basse da risultare ben al di sotto dei limiti di sicurezza.

E non si tratta solo di teoria: il prototipo è stato testato nella Death Valley, uno dei posti più secchi del pianeta. Anche lì è riuscito a raccogliere decine di millilitri d’acqua al giorno. Non sembra tanto, ma in certi contesti può fare una differenza enorme.

L’obiettivo, ora, è renderlo più grande, più efficiente, più accessibile. Un giorno, potremmo vedere questi pannelli installati sulle case di chi oggi non ha nemmeno una fonte d’acqua affidabile, offrendo una soluzione concreta e sostenibile a un problema che riguarda ancora miliardi di persone. E forse, per una volta, l’aria potrebbe davvero dissetarci.