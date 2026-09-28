Garmin Instinct 3, aggiornamento 15.19 sistema la Stealth Mode

Continua senza sosta il lavoro di manutenzione software di Garmin, e stavolta tocca alla gamma Garmin Instinct 3 ricevere un aggiornamento stabile pensato per sistemare un problema ben preciso. Si tratta di una patch minore, nulla di eclatante, ma che completa il quadro di un periodo particolarmente intenso per l’azienda, impegnata a distribuire nuove versioni del firmware praticamente su tutta la lineup ancora supportata. In parallelo, la famiglia Fenix 8 incassa l’ennesima beta, la seconda nel giro di pochissimi giorni. Il ritmo, insomma, resta quello di sempre. Un aggiornamento dietro l’altro, alcuni corposi, altri quasi invisibili all’occhio dell’utente medio. Questo appartiene alla seconda categoria.

Instinct 3, la patch 15.19 chiude un bug sulla modalità Stealth

A circa un mese e mezzo dall’ultimo major update, e nonostante il nuovo ciclo di sviluppo sia partito appena la settimana scorsa, la casa elvetico statunitense ha rilasciato la versione 15.19 del software in forma stabile. Va a sostituire la precedente 15.18 e riguarda un elenco piuttosto ampio di modelli, ovvero Instinct 3 AMOLED nelle varianti da 45 e 50 mm, Instinct 3 Solar sempre da 45 e 50 mm, Instinct E nelle misure da 40 e 45 mm, più Instinct Crossover AMOLED.

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Il changelog ufficiale è di quelli spartani. Una sola voce, valida soltanto per i modelli Crossover, AMOLED e Solar, che riguarda la correzione di un problema per cui alcuni toni non venivano silenziati correttamente in Stealth Mode, funzione presente esclusivamente sulle varianti Tactical. Nient’altro. Nessuna nuova funzione, nessun ritocco all’interfaccia, nessun intervento sulle metriche sportive. Chi possiede un Instinct E riceverà comunque il pacchetto, anche se di fatto non cambia nulla nell’esperienza d’uso. Questo genere di rilasci, apparentemente banali, sono in realtà il segnale che il reparto software continua a monitorare da vicino anche i dispositivi di fascia media, non solo i modelli di punta.

Fenix 8 e la beta 23.38, un ritocco senza novità dichiarate

Sul fronte alto della gamma il discorso cambia, ma neanche troppo. Pochi giorni dopo la beta 23.34, quella che sembrava una sorta di prova generale in vista del major update destinato a tutta la famiglia, è arrivata la versione 23.38 beta. L’aggiornamento maggiore, al momento, è stato distribuito soltanto ai modelli non Pro.

L’elenco dei dispositivi coinvolti è lungo. Fenix 8 AMOLED da 43, 47 e 51 mm, Fenix 8 Solar da 47 e 51 mm, Fenix 8 Pro nelle versioni da 47 e 51 mm compresa quella con display Micro LED, e poi Fenix E, Enduro 3, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED. Una gamma nata a partire dal 2024 e che, dopo l’arrivo di Fenix 9 e Fenix 9 Pro a fine agosto, non rappresenta più l’ultima generazione. La cosa curiosa è che il changelog è rimasto identico a quello della beta precedente. Nessuna riga aggiunta, nessuna funzione nuova messa nero su bianco. Il che lascia intendere che si sia trattato di una semplice rifinitura generale, qualche aggiustamento sotto il cofano senza interventi degni di essere documentati.

Come installare gli aggiornamenti e accedere al programma beta

Per installare le nuove versioni basta seguire le indicazioni che compaiono nelle notifiche dell’app Garmin Connect oppure direttamente sullo smartwatch. Considerando che la distribuzione avviene in modo graduale, capita spesso di non ricevere subito nulla. In quel caso ci sono due strade percorribili.

La prima consiste nel controllare manualmente dall’orologio, entrando in Impostazioni, poi Sistema e infine Aggiornamento Software. La seconda prevede il collegamento del dispositivo al computer tramite cavo USB e la ricerca dei pacchetti attraverso Garmin Express. Chi invece volesse entrare nel programma beta deve accedere al proprio account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona dispositivi in alto a destra, selezionare l’orologio dal nome o dall’immagine, scegliere la voce Join Beta Software Program e accettare termini e condizioni. Fatto questo, dall’orologio si procede seguendo il percorso Sistema, Aggiornamento software, Verifica aggiornamenti, Installa ora.

Fonte: TecnoAndroid