Galaxy S27 Ultra, display OLED M16 e Privacy Display in arrivo

Le prime indiscrezioni su Galaxy S27 parlano di schermi, ed è una notizia meno banale di quanto sembri, perché Samsung sarebbe pronta a cambiare il materiale OLED dei suoi top di gamma dopo circa tre anni di sostanziale continuità. Secondo quanto circola in queste settimane, Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra monterebbero pannelli di nuova generazione, mentre anche i modelli più accessibili della famiglia riceverebbero un avanzamento tecnico. Tradotto: non sarebbe soltanto un ritocco di facciata, ma un intervento sul cuore stesso del display.

Le voci arrivano dalla Corea del Sud, terreno dove di solito nascono le anticipazioni più attendibili sulla catena di fornitura di Samsung Display. Il punto centrale riguarda l’adozione dei pannelli OLED M16 sui due modelli di vertice, che segnerebbe il primo vero aggiornamento del materiale OLED da parte della divisione mobile dell’azienda da circa tre anni a questa parte. Un dettaglio che gli addetti ai lavori seguono con attenzione, perché ogni nuova generazione di materiali emissivi tende a portare con sé guadagni in luminosità, efficienza energetica e durata nel tempo dei pixel.

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Cosa cambia davvero con i pannelli OLED M16

Per capire perché la sigla conta, basta ricordare come funziona il mercato degli schermi per smartphone. I materiali OLED vengono aggiornati periodicamente e, a ogni passaggio, la promessa è quasi sempre la stessa: più nits a parità di consumo, oppure gli stessi nits consumando meno batteria. Il fatto che Samsung Display abbia lasciato passare un intervallo così lungo prima di muoversi rende l’eventuale salto ancora più interessante, soprattutto per chi guarda ai dettagli tecnici prima di scegliere un telefono.

Su Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra, poi, tornerebbe anche il Privacy Display, la funzione debuttata con Galaxy S26 Ultra che limita gli angoli di visione per impedire agli occhi indiscreti di leggere lo schermo da posizioni laterali. Una soluzione pensata per chi usa lo smartphone in metropolitana, in aereo o in ufficio open space, dove la privacy è più un’aspirazione che una realtà. La conferma della sua presenza anche sulla generazione successiva suggerisce che Samsung consideri la funzione ormai acquisita, non un esperimento isolato.

Anche i modelli più accessibili fanno un passo avanti

Il movimento non riguarderebbe solo la fascia alta della gamma. Secondo le stesse indiscrezioni, Galaxy S27 nella sua versione base e Galaxy S27+ abbandonerebbero i pannelli M13 attualmente impiegati sui modelli in commercio per passare alla tecnologia M14. Un avanzamento più contenuto rispetto a quello riservato ai due fratelli maggiori, certo, ma comunque significativo per chi non vuole spendere cifre da capogiro e si accontenta di un display meno spinto senza rinunciare a qualità e resa cromatica.

La strategia appare abbastanza leggibile: differenziare le varianti anche sul piano del pannello, mantenendo però un livello complessivo alto su tutta la linea. È un approccio che Samsung ha già sperimentato in passato, riservando ai modelli Ultra le soluzioni più avanzate e lasciando alle versioni standard tecnologie di un gradino inferiore ma comunque recenti.

Restano naturalmente da verificare tempi e specifiche definitive, perché parliamo di anticipazioni su dispositivi ancora lontani dalla presentazione ufficiale. Quello che emerge con una certa chiarezza è la direzione presa dalla divisione display dell’azienda coreana, che dopo un periodo di assestamento sembra pronta a rimettere mano al materiale OLED dei propri smartphone di punta, con Galaxy S27 Ultra come vetrina principale di questo cambio di passo.