Call of Duty Black Ops 7: Infestazione arriva il 17 settembre

La stagione 6 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone porta con sé un aggiornamento che profuma di soprannaturale, e il nome scelto dice già tutto: Infestazione. Appuntamento fissato per giovedì 17 settembre, con nuove mappe, modalità a tempo limitato, armi inedite ed eventi che ribaltano l’atmosfera di ambientazioni già familiari. Il tono è quello delle stagioni autunnali più cariche di riferimenti horror, con zombi che sconfinano nel multigiocatore e villaggi che di notte diventano qualcosa di molto diverso. Il punto di partenza è Avalon Night, definito nel materiale ufficiale come il rituale proibito. Quando il sole cala su Avalon gli operatori finiscono trascinati in un paesaggio inquietante, occupato da un nuovo ospite arrivato proprio con l’Infestazione. L’evento Forbidden Summoning chiede di sbloccare i sigilli per liberare la creatura, e già qui si capisce l’impostazione della stagione.

Multigiocatore, mappe nuove e modalità a tempo limitato

Sul fronte multigiocatore arrivano due novità distinte. Quantum è una mappa completamente nuova, ambientata in una struttura di calcolo quantistico della Gilda sepolta nei ghiacci artici, con scontri sotto la turbina congelata e attorno alla torre danneggiata al centro dell’impianto. Bloodstead invece è una nuova atmosfera: una tenuta abbandonata dove l’acqua si è trasformata in sangue e gli orrori inspiegabili si presentano a ogni angolo.

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Le modalità a tempo limitato sono due e meritano attenzione. T.E.D.D. Trials porta il 6v6 su tre mappe zombi iconiche, per la prima volta nel multigiocatore: Roadkill (da Ceneri dei dannati), Inferno (da Kowakujō) e Lost (da Totenreich). Cinque prove che cambiano a ogni ciclo, Ray Gun in mano contro l’orda e squadra nemica da affrontare nello stesso momento. Hordepoint è il ritorno di una vecchia conoscenza, cioè una versione infestata di Hardpoint: gli zombi vagano per la mappa e attaccano gli operatori vicini, colpendo entrambe le squadre quando la postazione è neutrale e schierandosi con chi controlla l’obiettivo. Conquistare e difendere diventa quindi doppiamente conveniente. Parte anche una nuova stagione di gioco classificato.

Zombi, Warzone e Battle Pass della stagione 6

La componente zombi si arricchisce con Tenshu, nuova mappa sopravvivenza disponibile al lancio: il castello ancestrale della famiglia Masaki è stato invaso e la difesa si concentra nel mastio centrale, tra traguardi dei round e ricompense. Sempre al lancio arriva la modalità guidata per Rex Infernus, pensata per seguire la missione principale con indicazioni più dettagliate, mentre chi cerca una sfida più stretta può provare la stanza iniziale, tutta racchiusa dentro la casa. Rogue Run aggiunge tre nuove ricompense su piedistallo, tra cui Pack-a-Punch IV, un potenziamento arma di rarità Ultra e l’Armatura dorata, e si allarga a Paradox Junction e Kowakujō. In più, chi completa ogni missione principale su tutte le mappe zombi a turni trova ricompense uniche, e nelle playlist di Rogue Run compaiono gli zombi con testa a zucca.

Warzone risponde con Haunted Hollow, variante notturna di Haven’s Hollow dove attività occulte e presenze soprannaturali hanno messo radici. C’è un treno fantasma da riportare nella realtà per recuperarne il carico, ci sono zucche dolcetto o scherzetto nascoste nei negozi, capaci di regalare bottini preziosi oppure brutte sorprese, e ci sono le rovine emerse dallo stagno prosciugato, con una luce sospetta che arriva dalla villa. La modalità a tempo limitato Giant Infected mette 64 giocatori sulla stessa mappa: otto infetti iniziali, gli altri costretti a costruire una Bomba DNA per fermare l’epidemia. Novità anche per le sfide serie di vittorie, con mimetiche arma universali da sbloccare, e per il gioco classificato su Ritorno.

Il Battle Pass della stagione 6 propone progetti arma e skin operatore, mentre BlackCell aggiunge l’operatore Revenant e un progetto arma Mastercraft, entrambi con varianti extra da sbloccare tramite sfide. Doom porta le sue forze infernali con un Pass evento dedicato e il bundle Tracer Pack: Doom Demonic Essence. Tra le armi, il pass consegna la mitraglietta VMP e il fucile d’assalto TR51 Para, mentre eventi di gioco e sfide settimanali sbloccano l’arma da mischia Arcblade, l’arma speciale Roc 20mm e tre nuovi attacchi. Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone sono disponibili su PS5 e PS4.