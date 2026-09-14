Naruto, nuovo film anime in arrivo: annuncio il 10 ottobre

Un nuovo film animato di Naruto sembra ormai a un passo dall’annuncio ufficiale, e la data è già cerchiata sul calendario: il 10 ottobre, durante un panel speciale al New York Comic Con dedicato proprio alla creatura di Masashi Kishimoto. Non è ancora arrivata la conferma ufficiale, ma un comunicato stampa di VIZ finito online dice parecchio, forse tutto.

Il documento parla esplicitamente di “un annuncio legato a un nuovo film animato e la sua premiere mondiale”. Parole pesanti, soprattutto se messe accanto alla lista degli ospiti previsti per lo Special Panel: doppiatori e produttori di Studio Pierrot, cioè lo studio che ha portato l’anime sugli schermi. Difficile pensare a una riunione del genere per un annuncio di poco conto.

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Naruto: cosa dovrebbe succedere il 10 ottobre

La questione era già emersa nei giorni scorsi, quando Variety aveva anticipato l’arrivo di comunicazioni sul film animato proprio in occasione del New York Comic Con, insieme a novità sul nuovo gioco di carte legato al franchise. Insomma, il panel si annuncia denso, con più progetti messi in fila nella stessa manciata di minuti.

Il dettaglio che fa drizzare le antenne ai fan è quel riferimento alla “worldwide premiere”. Di solito una formula del genere significa che qualcosa verrà mostrato, non soltanto raccontato. Tradotto: un primo trailer potrebbe accompagnare l’annuncio del lungometraggio, ed è esattamente quello che in tanti sperano di vedere quel giorno.

Vale la pena ricordare da quanto tempo manca all’appello un film di questo tipo. L’ultimo lungometraggio anime della serie è stato Boruto: Naruto the Movie, uscito 11 anni fa. Per trovare invece un film davvero centrato sul ninja biondo bisogna risalire a The Last: Naruto the Movie, ormai 12 anni fa. Una pausa lunghissima, considerando quanto il marchio abbia continuato a girare tra manga, videogiochi e spin off.

Il live action procede su un binario parallelo

Nel frattempo c’è anche un film live action in lavorazione, affidato a Destin Daniel Cretton, lo stesso regista di Spider-Man: Brand New Day, la pellicola sull’Uomo Ragno che sta macinando record al botteghino. Due progetti distinti quindi, uno in carne e ossa e uno in stile anime classico, che sembrano procedere ciascuno per la propria strada senza pestarsi i piedi.

Che il franchise sia in una fase di espansione lo si capisce anche da altri segnali. Oltre al nuovo gioco di carte, è previsto l’arrivo di un nuovo videogioco, elemento che conferma come Naruto continui a essere una macchina in movimento più di vent’anni dopo l’esordio del manga. Nessuna operazione nostalgia fine a sé stessa, piuttosto una serie di tasselli che si incastrano.

Sul contenuto del nuovo lungometraggio animato, però, il silenzio è totale. Non si sa se sarà una storia inedita, un ritorno alle origini o qualcosa legato alle vicende più recenti dell’universo narrativo. Il comunicato di VIZ non entra nel merito e le anticipazioni si fermano lì, davanti alla porta chiusa del panel.

Un franchise che non ha mai smesso di correre

Difficile sopravvalutare il peso di Masashi Kishimoto e della sua opera nella storia recente di manga e anime. Naruto Uzumaki è diventato un personaggio riconoscibile ben oltre il pubblico degli appassionati, con una serie di adattamenti, sequel e prodotti derivati che hanno tenuto vivo l’interesse anche quando la storia principale era conclusa da tempo.

Il ritorno al cinema in versione animata, se confermato, riporterebbe il personaggio dove aveva lasciato un vuoto piuttosto evidente. Gli appassionati dovranno tenere d’occhio il palco del New York Comic Con il 10 ottobre, quando doppiatori e produttori di Studio Pierrot saliranno a raccontare cosa bolle davvero in pentola.