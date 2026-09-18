Galaxy S27 Ultra: colori più caldi e nuovo formato Log video

Il prossimo top di gamma sudcoreano potrebbe cambiare strada proprio dove meno se lo aspettavano gli appassionati di fotografia mobile, perché Galaxy S27 Ultra dovrebbe abbandonare la resa cromatica piuttosto fredda vista finora per abbracciare toni più caldi e, secondo le indiscrezioni, più realistici. Non si parla di design né di nuovi sensori dalle specifiche mirabolanti, ma di qualcosa di più sottile e in fondo più decisivo, ovvero il modo in cui lo smartphone interpreta i colori di una scena. Il “timbro” fotografico, per usare un paragone musicale.

L’informazione arriva da uno dei tanti leaker che ruotano attorno all’universo Samsung, e va detto subito che i nomi più affidabili in assoluto, Ice Universe tra tutti, su questo punto non hanno ancora detto nulla. Quindi cautela d’obbligo, come sempre quando si ragiona su un dispositivo che non è nemmeno stato annunciato.

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Una pipeline fotografica riscritta da zero

Il cuore della questione riguarda l’elaborazione delle immagini. Samsung avrebbe rimesso mano all’intera pipeline fotografica, adottando una calibrazione decisamente più calda rispetto a quella degli attuali Galaxy S26 Ultra, che invece tendono verso tonalità leggermente più fredde e, in un certo senso, più analitiche. Chi ha usato a lungo i recenti flagship Samsung sa bene di cosa si tratta: scatti puliti, contrastati, tecnicamente impeccabili, però a volte con una dominante che raffredda gli incarnati e appiattisce le atmosfere di una giornata di sole.

L’obiettivo dichiarato sarebbe ottenere fotografie dall’aspetto più naturale, più vicine a quello che l’occhio percepisce davvero. Un’impostazione, insomma, non lontana da quella che Apple propone sui suoi iPhone, dove la fedeltà alla luce ambientale conta spesso più della resa spettacolare. È un cambio di filosofia interessante, perché Samsung ha costruito buona parte della propria identità fotografica esattamente sull’opposto, ovvero colori vivaci e immediatamente riconoscibili sui social.

Video, arrivano formato Log e codec APV aggiornati

Sul fronte video le novità sembrano meno filosofiche e più concrete. La registrazione su Galaxy S27 Ultra supporterebbe una versione aggiornata del formato Log di Samsung, quello pensato per chi vuole lavorare i filmati in post produzione senza ritrovarsi con le alte luci bruciate. Insieme arriverebbe anche un codec APV rinnovato, acronimo di Advanced Professional Video, con una capacità di cattura in alto intervallo dinamico superiore a quella garantita da Galaxy S26 Ultra.

Tradotto per chi non passa le giornate a smanettare con i profili colore, significa più margine di recupero nelle scene difficili, come i controluce o gli interni con finestre luminose alle spalle del soggetto. Materiale che interessa soprattutto a chi gira contenuti con una certa ambizione, ma che finisce per migliorare anche i video girati al volo.

Sulle risoluzioni, invece, non ci sarà nessuno scossone. La fotocamera continuerebbe a supportare il 4K a 120 fotogrammi al secondo e l’8K a 30 fotogrammi al secondo, esattamente come adesso. Nessun cambiamento, dunque, in quel reparto che negli ultimi anni è diventato più una gara di numeri che una reale differenza sul campo.

Resta il fatto che un intervento sulla resa cromatica, se confermato, peserebbe molto più di uno stacco in avanti nei megapixel o nei frame rate. Perché il colore è la prima cosa che si nota aprendo la galleria, ed è anche il motivo per cui certi utenti restano fedeli a un marchio piuttosto che a un altro. Le indiscrezioni su Samsung parlano quindi di un riposizionamento di gusto, non di potenza bruta.