ESP32 Bit Pirate: il firmware che apre oltre 20 protocolli

Chi lavora con l’elettronica embedded conosce bene la scena: un circuito sconosciuto sul banco, qualche pista da seguire e nessuna idea di come i chip si parlino tra loro. ESP32 Bit Pirate nasce proprio per situazioni come questa, perché si tratta di un firmware open source che trasforma una scheda basata su ESP32-S3 in un vero strumento da laboratorio, capace di analizzare bus digitali, dialogare con le periferiche, leggere memorie, intercettare transazioni e pilotare i GPIO. L’ispirazione arriva dallo storico Bus Pirate, il dispositivo che ha reso popolare l’idea di un solo oggetto in grado di parlare decine di protocolli hardware senza dover preparare ogni volta un microcontrollore con firmware dedicato.

La parte più comoda è che gran parte del lavoro passa dal browser. Una volta installato il firmware si può usare una normale connessione seriale USB, una CLI raggiungibile via Wi-Fi oppure gli strumenti Web Serial messi a disposizione dal progetto. Niente applicazione obbligatoria da installare sul computer, insomma.

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Cosa gestisce davvero ESP32 Bit Pirate

Il repository ufficiale elenca oltre 20 modalità operative: I2C, SPI, UART anche in half duplex, 1-Wire, 2-Wire, 3-Wire, GPIO digitali, infrarossi, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, JTAG, SWD, I2S, CAN, Sub-GHz, RFID, RF24, FM, comunicazioni cellulari, LoRa e altro ancora. Va detto subito che non tutto funziona collegando quattro fili a una scheda qualsiasi: alcune modalità richiedono transceiver o moduli radio aggiuntivi, per esempio un CC1101 per certe attività Sub-GHz oppure hardware specifico per l’RFID.

Il punto di forza sta nell’architettura modulare. La stessa interfaccia di comando permette di saltare da un protocollo all’altro senza riprogettare ogni volta il banco di prova. Non sostituisce oscilloscopio, analizzatore logico o programmatori professionali, ma come coltellino svizzero per sviluppo, diagnostica e reverse engineering autorizzato regge benissimo il confronto. Espressif lo descrive come un multi protocol workbench costruito attorno al chip ESP32-S3.

Su I2C, bus diffusissimo che collega sensori, memorie e display con due sole linee (SDA per i dati, SCL per il clock), il comando scan prova gli indirizzi da 1 a 126 e segnala quelli che rispondono con un ACK. Se salta fuori una periferica all’indirizzo 0x50, da lì si può tentare di identificarla e leggere i suoi registri, cioè le piccole aree di memoria dove un circuito espone il proprio stato o riceve configurazioni. Guardando come cambiano quei valori mentre si preme un pulsante o si muove un sensore, si ricostruisce pezzo per pezzo il funzionamento del dispositivo.

UART, SPI e dump di memoria

Molti apparati embedded lasciano sulla scheda i pin della UART, tipicamente TX, RX e GND, usati per diagnostica o messaggi di avvio. Il problema classico è non conoscere il baud rate, cioè la velocità della comunicazione, che può essere 9.600, 115.200 o 921.600 baud. ESP32 Bit Pirate aiuta a trovare un valore compatibile e a mostrare ciò che il dispositivo trasmette: se c’è una console diagnostica attiva, sul PC compaiono i messaggi di boot, lo stato dell’hardware o gli errori del firmware. Può anche lavorare come bridge, facendo da intermediario tra computer e scheda, un po’ come un comune adattatore USB verso UART ma dentro lo stesso strumento.

Con SPI si entra nel territorio delle memorie saldate sulla scheda, EEPROM o flash che custodiscono configurazioni, dati e talvolta parte del firmware. Il firmware invia i comandi previsti dal produttore e ne analizza le risposte, per esempio quello che restituisce il JEDEC ID, l’identificativo standard che rivela produttore e modello del chip. Verificati collegamenti e parametri, si può leggere il contenuto e salvarne una copia. Un dump di byte grezzi, certo, ma abbastanza per analisi successive e soprattutto per avere un backup prima di toccare qualcosa.

Hardware necessario e installazione

Il requisito chiave è una scheda ESP32-S3 con almeno 8 MB di flash, mentre la PSRAM non serve. Tra le piattaforme supportate figurano ESP32-S3 DevKit, M5Stack Cardputer, AtomS3, StampS3 e vari dispositivi LILYGO, Heltec, Seeed Studio e Waveshare. Su altre schede compatibili conviene controllare la piedinatura, perché il firmware compilato per la DevKit potrebbe usare GPIO diversi. Servono poi cavetti Dupont e, per lavorare su schede già assemblate, piccoli ganci o sonde di test.

L’installazione avviene tramite Web Flasher: si collega la scheda con un vero cavo USB dati, si apre il flasher, si seleziona il modello e si autorizza il browser ad accedere alla porta seriale. Un cavo da sola ricarica alimenta la scheda senza far comparire alcuna porta. Se la procedura automatica non entra nel bootloader, la documentazione consiglia di usare la porta di programmazione e tenere premuto il pulsante BOOT durante l’alimentazione o il reset.