Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton rinviato al 2027

Il rinvio di Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton è arrivato insieme a un nuovo trailer, quasi come una compensazione per chi sperava di metterci le mani entro la fine dell’anno. Shueisha Games e poncle, lo studio che ha costruito la propria fama su Vampire Survivors, hanno spostato l’uscita a un generico 2027, senza indicare un mese preciso. Il gioco resta confermato su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam.

La notizia, va detto, non arriva del tutto a sorpresa per un progetto annunciato soltanto lo scorso giugno e mai accompagnato da una data secca. La finestra originale parlava di fine anno, adesso si allarga di dodici mesi. Nel frattempo il secondo trailer ufficiale prova a tenere alta l’attenzione, aprendo con sequenze animate e passando poi a spezzoni di gameplay veri e propri, quelli che raccontano meglio di qualsiasi cosa che tipo di gioco sarà.

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Oltre 20 personaggi giocabili già dal lancio

Il filmato mostra parte del roster disponibile al debutto, che conterà oltre 20 personaggi giocabili. Tra i volti riconoscibili ci sono Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojo e Yuta Okkotsu, cioè praticamente tutti i nomi che chi segue il manga di Gege Akutami si aspetterebbe di trovare. Ognuno arriva con abilità e tratti propri, quindi la scelta del personaggio non è una questione puramente estetica ma incide sul modo in cui si affronta il match.

L’impianto è quello di un action con attacchi automatici e visuale dall’alto, formula che poncle conosce meglio di chiunque altro. Il giocatore si muove, i colpi partono da soli, e il compito diventa sopravvivere a centinaia o addirittura migliaia di nemici che riempiono lo schermo. Chi ha passato qualche ora su Vampire Survivors sa perfettamente di cosa si parla.

Il twist battle royale di Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton

La differenza sostanziale sta nell’innesto di dinamiche da battle royale multiplayer. Non si tratta soltanto di resistere alle ondate, perché alla fine della partita i due giocatori che si sono comportati meglio finiscono uno contro l’altro in un duello conclusivo. È quello scontro a decretare il vincitore, il che cambia completamente il modo di ragionare durante il match: sopravvivere non basta, bisogna arrivare a quel momento nelle condizioni migliori possibili.

La progressione funziona per livelli, con la possibilità di scegliere nuove abilità o armi man mano che si accumula esperienza. Da qui nascono le sinergie tra i vari potenziamenti, che raramente si ripetono identiche da una partita all’altra. Movimento, posizionamento e costruzione della build diventano i tre pilastri su cui poggia tutto, più della semplice capacità di reazione.

Poi c’è la meccanica che poncle ha voluto mettere in evidenza nei nuovi dettagli condivisi. Raggiunti i 100 punti si attiva la Rule Addition, un sistema pensato per sabotare gli avversari e in grado di ribaltare l’andamento di una partita già indirizzata. Un elemento che introduce una dose di imprevedibilità e che, sulla carta, dovrebbe evitare che chi parte forte si ritrovi con la vittoria in tasca già a metà match.

La collaborazione tra Shueisha Games e lo studio britannico resta uno degli accostamenti più curiosi degli ultimi tempi, perché prende un formato nato come esperienza single player low budget e lo spinge verso il multiplayer competitivo con una licenza pesante alle spalle. Il rinvio al 2027 dà al team più tempo per sistemare proprio quella parte, che è anche la più delicata. L’uscita su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e Steam resta l’unico dato certo del calendario.