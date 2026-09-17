Galaxy S26 FE crolla a 685 euro su Amazon: minimo storico

Chi teneva d’occhio il Galaxy S26 FE in attesa di un calo serio ha trovato pane per i suoi denti, perché su Amazon la versione da 128 GB è scesa a 699 euro, con un ulteriore ritocco a 685 euro per chi ha un abbonamento Prime attivo. Considerando che nei trenta giorni precedenti il listino più basso registrato era di 799 euro, il risparmio si aggira sui 120 euro, e si tratta del minimo storico per questo modello sulla piattaforma. Non finisce qui, visto che in pagina compare anche un coupon da 50 euro applicabile all’acquisto.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi la consegna arriva nel giro di pochi giorni e la garanzia sul processo di acquisto resta quella standard del marketplace. C’è poi la possibilità di restituire tutto gratuitamente entro quattordici giorni, nel caso il telefono non convincesse una volta tirato fuori dalla scatola. Una rete di sicurezza che, su una cifra del genere, pesa più di quanto si pensi.

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Cosa c’è sotto la scocca del Galaxy S26 FE

Il cuore del dispositivo è il processore Exynos 2500, affiancato da una batteria da 4.900 mAh, numeri che collocano il telefono in quella fascia intermedia alta dove Samsung da anni piazza la famiglia FE. Il comparto fotografico è a tre sensori, con il principale da 50 MP a fare il grosso del lavoro, un teleobiettivo da 8 MP per gli scatti più ravvicinati a distanza e un ultra grandangolare da 12 MP per i paesaggi o le foto di gruppo un po’ strette. Niente di esagerato sulla carta, ma una dotazione coerente con il posizionamento del prodotto.

Sul fronte software c’è One UI 9, l’interfaccia che Samsung sovrappone ad Android e che negli ultimi anni è diventata sempre più il vero elemento distintivo dei suoi telefoni. Tra le funzioni IA incluse spicca Now Nudge, che allarga il campo dei suggerimenti intelligenti anche alle notifiche, provando a trasformarle in qualcosa di più utile della solita lista di avvisi da scorrere velocemente. Aggiornamenti anche per Cerchia e Cerca con Google, lo strumento che permette di cercare qualsiasi cosa evidenziandola sullo schermo: adesso riesce a riconoscere più elementi all’interno della stessa immagine, il che rende la funzione decisamente meno macchinosa da usare nella pratica quotidiana.

Per chi ha senso questa offerta

Messo tutto insieme, il Galaxy S26 FE è un buon prodotto, con la precisazione che serve fare: è pensato per chi non ha esigenze troppo particolari. Chi cerca il massimo assoluto in fotografia, prestazioni da gaming spinto o caratteristiche molto specifiche guarderà probabilmente altrove, magari verso i modelli top della gamma. Chi invece vuole uno smartphone completo, aggiornato, con un software curato e una batteria che regge la giornata senza drammi, qui trova una proposta che alla cifra attuale diventa parecchio più interessante rispetto a qualche settimana fa.

Il ragionamento sul prezzo merita comunque una riflessione a parte. A 699 euro, o 685 euro con Prime, il telefono si avvicina a quella soglia psicologica sotto la quale molti acquirenti cominciano a sentirsi davvero a proprio agio. Il coupon da 50 euro abbassa ulteriormente la spesa finale, e su un acquisto di questo tipo la differenza si sente. Se però la cifra dovesse risultare ancora sopra il budget, la strategia più ragionevole resta quella di lasciar passare ancora un po’ di tempo, perché le offerte su questa fascia tendono a ripresentarsi con una certa regolarità, soprattutto durante i periodi promozionali più caldi dell’anno.