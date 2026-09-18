Commonwealth Fusion Systems: Hyundai e Bill Gates investono

La fusione nucleare è tornata al centro delle scelte industriali di due nomi molto diversi tra loro, Hyundai e Bill Gates, che hanno finito per puntare sulla stessa tecnologia di reattore, quella sviluppata da Commonwealth Fusion Systems. Il concetto di partenza si racconta in una frase: replicare qui sulla Terra ciò che avviene nel cuore delle stelle. Poi però si entra nel merito, e la faccenda si complica parecchio.

Perché spiegare la fusione è una cosa, farla funzionare dentro una centrale elettrica vera, collegata alla rete, è un’altra. Gli ultimi anni hanno mostrato quante variabili restino aperte. Il nodo principale riguarda il plasma, quella materia portata a temperature enormi in cui i nuclei riescono a fondersi. Va tenuto insieme abbastanza a lungo da produrre più energia di quanta ne serva per innescare il processo. E va fatto con un impianto che abbia senso anche dal punto di vista dei costi, altrimenti resta un esercizio da laboratorio.

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I magneti che cambiano le proporzioni

La scommessa di Commonwealth Fusion Systems ruota attorno a una nuova generazione di magneti superconduttori. Si parla di superconduttori ad alta temperatura, identificati con la sigla HTS, capaci di generare campi magnetici molto intensi pur restando in dimensioni contenute. È questo il dettaglio che conta più di tutti, perché nella fusione la potenza del campo magnetico si traduce direttamente in prestazioni del reattore.

Detto in modo più semplice: campi più forti permettono di ottenere gli stessi risultati con una macchina più piccola. E una macchina più piccola costa meno, si costruisce prima, si modifica con maggiore facilità se qualcosa non torna. Per un settore che ha convissuto per decenni con progetti giganteschi e tempi lunghissimi, la differenza non è marginale.

Il compito di questi magneti è mantenere il plasma sospeso, lontano dalle pareti interne del reattore. Un contatto diretto rovinerebbe tutto, perché raffredderebbe il plasma e danneggerebbe i materiali della camera. Il confinamento magnetico serve esattamente a evitare questo problema, creando una sorta di gabbia invisibile in cui la materia incandescente resta al proprio posto.

SPARC, il banco di prova nel Massachusetts

La struttura che ospita tutto questo si chiama tokamak, una camera a forma di ciambella dentro la quale avvengono le reazioni di fusione. La geometria non è casuale: quella forma anulare permette alle linee del campo magnetico di chiudersi su se stesse, guidando il plasma lungo un percorso continuo. È una soluzione studiata da molto tempo, ma con i magneti HTS le sue possibilità cambiano di scala.

La verifica sul campo si chiama SPARC, il reattore dimostrativo in costruzione nel Massachusetts. Non è pensato per alimentare case o fabbriche, il suo obiettivo è mostrare che l’approccio funziona, che i numeri visti nei modelli si ritrovano anche nella realtà di una macchina fisica. Da quella dimostrazione dipende il passaggio successivo, cioè l’idea di un impianto capace di generare elettricità in modo stabile.

Ed è proprio questa prospettiva che spiega l’interesse di investitori così distanti tra loro. Da un lato un colosso industriale come Hyundai, abituato a ragionare su manifattura e componenti su larga scala. Dall’altro Bill Gates, che da anni segue con attenzione le tecnologie energetiche a basse emissioni. Due profili diversi, una convergenza sullo stesso progetto.