Elon Musk: lo smartphone sparirà entro cinque o sei anni

Il fine dello smartphone è tornato al centro del dibattito grazie a Elon Musk, che in una lunga chiacchierata al podcast di Joe Rogan ha messo una data, o quasi, sulla scomparsa del telefono così come lo conosciamo oggi. La sua tesi è netta: niente più sistemi operativi, niente più applicazioni, solo un oggetto ridotto all’osso che riceve contenuti generati in tempo reale dall’intelligenza artificiale. Una previsione che arriva mentre il settore continua a sperimentare gadget dedicati all’IA, anelli intelligenti e visori per la realtà estesa, senza che nessuno abbia ancora trovato il sostituto definitivo del dispositivo che tutti portano in tasca.

Il tema non è nuovo. Mark Zuckerberg, Bill Gates e Sam Altman hanno più volte sostenuto che il cambio di paradigma sia inevitabile, mentre Tim Cook resta sull’altra sponda e continua a difendere la centralità del telefono ancora per parecchio tempo. Musk, che nella vita quotidiana usa un iPhone, si schiera senza esitazioni con i primi.

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Elon Musk: un nodo di inferenza al posto del telefono

Durante la conversazione, Musk ha escluso le voci su un presunto telefono targato Starlink o Tesla e ha spostato il discorso su un piano molto più radicale. Secondo lui l’evoluzione non passa dal ridisegnare il smartphone, ma dal cancellarne l’idea stessa. “Non avremo un telefono nel senso tradizionale”, ha detto, descrivendo un apparecchio destinato a diventare “un nodo di inferenza per l’IA”.

Tradotto: un dispositivo con lo stretto necessario, antenne, audio e schermo. Nient’altro. Il lavoro vero verrebbe svolto altrove, dai modelli di intelligenza artificiale ospitati nel cloud, che generano e inviano i dati istante per istante. In questo scenario sparirebbe anche tutto ciò che oggi struttura l’esperienza d’uso, cioè il software.

Le parole di Musk sono state piuttosto esplicite: “Credo che non ci saranno sistemi operativi. Non ci saranno applicazioni in futuro. Si avrà semplicemente un dispositivo per lo schermo e l’audio, con la maggiore quantità possibile di IA integrata per ridurre al minimo la banda necessaria verso i server”.

Cinque o sei anni, secondo Musk

Alla domanda su come si accederà a servizi come la posta elettronica o X, la risposta è stata coerente con il resto del ragionamento: l’interazione manuale sparisce. “Si otterrà tutto attraverso l’IA. Qualsiasi cosa immaginabile o, in realtà, qualsiasi cosa che l’IA possa anticipare come desiderio, verrà mostrata”.

Sui tempi, Musk non si è tirato indietro. Ha parlato di una forbice di “cinque o sei anni”. Va ricordato che l’intervista risale a dicembre dello scorso anno, quindi il conto alla rovescia sarebbe già iniziato e il margine oggi risulta leggermente più stretto rispetto al momento in cui quelle parole sono state pronunciate.

Il quadro che ne esce è quello di un hardware svuotato. Niente interfacce, niente personalizzazioni, niente livelli grafici sopra il sistema. Per Musk il telefono del futuro non competerà più sui megapixel né sulla potenza grafica, perché il suo unico compito sarà “mostrare i pixel ed emettere i suoni che anticipa siano più graditi”.

I primi tentativi già in circolazione

Nel frattempo qualcosa si muove davvero. Le applicazioni generate al volo dall’intelligenza artificiale non sono più un esercizio teorico, e alcuni produttori stanno già sperimentando strumenti che permettono di creare piccole app direttamente dallo smartphone, senza passare da uno store. Nothing, per esempio, ha percorso questa strada.

Sullo sfondo restano le mosse di chi, come la Cina, sta spostando il know how costruito sull’hardware dei telefoni verso una nuova generazione di robot che continua a battere record. Un segnale che le competenze accumulate in vent’anni di mobile stanno già cercando altri sbocchi.

Le previsioni sul futuro del mobile si accumulano, e la lista di chi scommette sulla fine delle app si allunga. I primi abbozzi dei dispositivi che ambiscono a prendere il posto del telefono, comunque, sono già sotto gli occhi di tutti.